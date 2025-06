Fonte: iStock Pittoresco scorcio del villaggio di Oia a Santorini

L’azzurro del cielo sembra fondersi con quello del mare e le bianche case dalle cupole blu si aggrappano alla roccia come conchiglie sospese: benvenuti a Santorini, l’isola greca per eccellenza, la cartolina vivente che molti sognano ancor prima di conoscerla. Affollata, celebrata, perfino cara, eppure capace di stregare chiunque la visiti con la potenza di una bellezza primordiale.

La sua forma arcuata, con la spettacolare caldera al centro, è il risultato di un evento catastrofico avvenuto oltre 10.000 anni fa: una gigantesca eruzione vulcanica che fece sprofondare parte dell’isola, dando origine a quel paesaggio tra cielo e abisso che oggi attira più di un milione e mezzo di viaggiatori ogni anno.

Sono le viste a picco sul mare, i tramonti infuocati e le pareti rocciose a rendere Santorini indimenticabile.

Dove si trova Santorini

A metà strada tra Atene e Creta, Santorini si adagia nel cuore dell’Egeo come un gioiello incastonato tra le onde. Fa parte delle Cicladi, ed è tra le isole più facili da raggiungere, grazie ai collegamenti ben organizzati sia per chi preferisce l’aereo sia per chi desidera approdare via mare.

L’Aeroporto Internazionale di Santorini (JTR) si trova vicino a Kamari, sulla costa orientale, a una manciata di chilometri da Fira, la capitale. È la scelta più comoda per chi arriva da Atene o da altre città europee. Ma l’arrivo via mare ha tutt’altra magia: il porto di Athinios, incastonato tra le pareti scure della caldera, accoglie i traghetti provenienti dal Pireo, da Rafina e dalle isole vicine con un impatto visivo che lascia senza fiato.

Cosa vedere a Santorini, soprattutto d’estate

In estate, l’isola si risveglia come un palcoscenico sotto il sole. Le strade si animano, i terrazzi si riempiono di chi aspetta il tramonto, i sentieri sul crinale diventano vie lente verso panorami struggenti. Ma tra i luoghi da non perdere, alcuni riescono ancora a sorprendere, anche chi crede di conoscere Santorini solo dalle foto.

La Caldera: il respiro della terra

È la protagonista silenziosa, il cuore pulsante dell’isola. La caldera di Santorini è una “cicatrice geologica” che racconta la forza della natura: si tratta di una depressione profonda, formata dal collasso della camera magmatica di un vulcano dopo una delle eruzioni più violente mai registrate nella Storia.

Da questo evento catastrofico è nata una delle meraviglie più celebri del Mediterraneo. Oggi, la caldera si può esplorare in barca, grazie alle numerose crociere che portano fino alle isolette vulcaniche al centro, con soste per ammirare l’antico cratere e tuffarsi in acque termali.

Ma la sua visione più emozionante è forse quella dall’alto, seguendo il sentiero panoramico che da Fira conduce a Oia. È una passeggiata che regala vedute da fiaba a ogni curva, tra il profumo della macchia mediterranea e il silenzio rarefatto che accompagna i passi. Non è un percorso difficile, ma richiede tempo e un po’ di resistenza: in cambio, regala emozioni che restano per sempre.

Oia: la perla elegante

Oia è il volto elegante e raffinato di Santorini. Arroccata sulla scogliera, si srotola lungo i pendii con le sue cupole blu, le chiese bianche, le terrazze vista tramonto e gli hotel da sogno. È la località più fotografata dell’isola, dove la luce al tramonto si tinge d’oro e di rosa e dipinge un’atmosfera che incanta.

Eppure, questo villaggio non è sempre stato così. Sessant’anni fa, Oia era una comunità semplice, e dopo il devastante terremoto che la colpì nel secolo scorso, fu quasi interamente ricostruita. Ma da quella rinascita è nato uno dei luoghi più esclusivi della Grecia. Qui, l’ospitalità si fonde con il design, e non è raro trovare alloggi scavati nella roccia, trasformati in suite spettacolari con piscine a sfioro che sembrano tuffarsi nella caldera.

Molti scelgono Oia come base per il proprio soggiorno, nonostante i costi elevati, proprio per vivere la magia a ogni risveglio. Altri vi arrivano al tramonto, quando la folla si raduna in silenzio per ammirare lo spettacolo del sole che si tuffa in mare.

Fira: vivacità, fascino e viste da sogno

Fira è la capitale dell’isola, non solo per la posizione strategica ma anche perché vi batte il cuore più vivo e frenetico di Santorini. Il suo volto è ricco di contrasti: boutique scintillanti accanto a negozi di souvenir turistici, taverne con vista caldera e birrerie affollate, ristoranti raffinati e agenzie che vendono escursioni. È facile lasciarsi sopraffare dal via vai continuo, dal vociare, dalla folla che la anima a ogni ora del giorno.

Eppure, Fira ammalia. Perché quando si esce dal caos delle vie principali e ci si ritrova davanti il panorama sulla caldera, tutto il resto scompare. Le case bianchissime si dispongono a cascata sulle pareti scure della roccia vulcanica e, quando arriva il tramonto, tutto si tinge d’oro e rosa, e persino il rumore sembra attenuarsi per lasciare spazio allo stupore.

Akrotiri: la Pompei dell’Egeo

Chi crede che Santorini sia solo mare e tramonti rimarrà sorpreso dalla potenza del suo passato. A sud dell’isola spicca Akrotiri, uno dei più straordinari siti archeologici del Paese.

Sepolta sotto le ceneri del vulcano oltre 3.500 anni fa, la città minoica venne riscoperta nel 1967 e rivelò un affresco intatto di vita antica: case a più piani, strade lastricate, affreschi dai colori vividi e vasi ancora al loro posto. Passeggiare tra le rovine protette dalla moderna struttura che le copre è come fare un viaggio nel tempo, in un mondo cristallizzato dall’eruzione ma sopravvissuto grazie alla cenere.

Non lontano, anche l’antica Thira merita una visita: sulla cima del Monte Mesa Vouno, permette di camminare tra rovine ellenistiche, bizantine e romane, in un contesto panoramico unico che abbraccia l’intera costa sud-orientale.

Le spiagge di Santorini: tra sabbia nera e scogliere rosse

Santorini non è famosa per le spiagge, eppure anche in questo contesto riesce a sorprendere. Non troverete le ampie distese dorate tipiche di altre isole greche, bensì una costa frastagliata, scolpita dal fuoco e dalla lava, dove la sabbia nera contrasta con l’azzurro profondo del mare, e le falesie colorate incorniciano insenature sorprendenti.

Red Beach è, senza dubbio, la più rappresentativa: una striscia di sabbia rossa incastonata tra alte scogliere dello stesso colore. È uno spettacolo naturale quasi primitivo, che lascia senza parole. Essendo piccola e molto gettonata, è consigliabile arrivare presto al mattino se si vuole trovare un posto con un po’ di tranquillità.

A pochi chilometri, non mancano altre spiagge che meritano una sosta. Perissa, con otto chilometri di sabbia nera, è perfetta per le famiglie, gli sportivi e chi ama camminare lungo la battigia.

Perivolos, naturale proseguimento di Perissa, è leggermente più chiara e conserva un’atmosfera più rilassata mentre Kamari è una spiaggia molto frequentata dai giovani e dai “viaggiatori zaino in spalla”, grazie anche alla vasta offerta di alloggi economici nei dintorni.

Per chi cerca un paesaggio quasi lunare, c’è Vlychada, dove le scogliere di tufo scolpite dal vento e dal tempo creano un anfiteatro naturale sopra una spiaggia di sabbia nera. Più a nord, Capo Colombo regala un’esperienza completamente diversa: una spiaggia selvaggia, di ciottoli, racchiusa tra alte pareti grigie. È una delle più tranquille dell’isola, a volte frequentata anche da naturisti.

Infine, Monolithos disegna una parentesi di quiete e frescura. Abbracciata dagli alberi, è poco frequentata, perfetta per leggere, meditare e osservare il mare che ondeggia piano tra luce e lava.