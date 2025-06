Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Fonte: iStock Spiagge più belle di Isola Rossa: Li Cossi

Chi visita Isola Rossa ne resta inevitabilmente affascinato. Anche solo guardando le foto, è difficile resistere al suo richiamo: un angolo di paradiso sul mare, incastonato tra Costa Paradiso e Castelsardo. L’antico borgo di pescatori, affacciato sul Golfo dell’Asinara, conquista con i suoi colori intensi e una natura ancora autentica.

Dove si trova Isola Rossa

Le foto fanno battere il cuore e probabilmente ti starai chiedendo dove si trova questo luogo e come raggiungerlo. Isola Rossa è un vero e proprio gioiello della costa nord-occidentale della Sardegna. Appartiene al comune di Trinità d’Agultu, ed è un mix perfetto di bellezza naturale e fascino autentico.

La località balneare fa parte della Costa Rossa, zona turistica appartenente alla Gallura che si estende tra Santa Teresa e il comune di Badesi. È nata come un piccolo villaggio di pescatori, ma oggi è un punto di riferimento per i viaggiatori dove ancora si sente l’eco del passato dominato dalla torre Spagnola che veglia sul borgo.

Raggiungere Isola Rossa è più semplice (e panoramico!) di quanto pensi. Chi arriva dalla penisola può usare l’aereo per giungere fino all’aeroporto di Olbia, distante circa 80 chilometri, oppure a quello di Alghero a 88 chilometri circa. Via nave, invece, l’opzione più comoda è Porto Torres. Da qui bisognerà proseguire in auto oppure in bus verso Trinità d’Agultu.

Cosa vedere a Isola Rossa

Isola Rossa è uno di quei posti che sanno sorprendere, un luogo ricco di storia e ancora lontano dal boom dell’overtourism. Tra le cose da vedere a Isola Rossa c’è sicuramente il borgo storico, dominato dalla torre spagnola cinquecentesca e ovviamente il lungomare.

Da lì non si può che abbracciare l’intera costa con un panorama che conquista proprio tutti. Consiglio di scoprire il porto turistico da cui partono numerose escursioni, tra cui quelle verso La Maddalena e le altre isole dell’arcipelago, con spiagge da sogno come Budelli e Spargi. E per i più piccoli? Qui c’è un parco acquatico panoramico nell’entroterra per chi vuole divertirsi e fare qualcosa a misura di bambino. E se ci si ferma per un po’ di tempo ci si può godere i dintorni visitando il borgo di Aggius.

Fonte: Getty Images

Le spiagge più belle

Chi vuole godersi spiagge mozzafiato deve pensare di programmare una vacanza a Isola Rossa dove si trovano alcune delle baie più belle della Sardegna. Tra le più apprezzate? Spiaggia Longa, comodissima da raggiungere e il top per le famiglie: arenile soffice, fondali bassi e una fontana naturale che spunta al centro.

Poco più in là, ecco La Marinedda, una baia super scenografica, incorniciata da scogli rossi e profumo di macchia mediterranea. Ideale per gli amanti del surf e delle onde libere. Lontana dalla folla, invece, Li Feruli, una spiaggia lunga e selvaggia ma davvero tranquilla.

Non manca all’appello Cala Sarraina, un angolo segreto tra rocce e acqua cristallina, perfetta per chi sogna calette tutte per sé. Per chi ama i paesaggi unici, Tinnari lascia senza fiato: niente sabbia ma una distesa di conchiglie, ciottoli rossi e granito… un vero spettacolo.

Li Cossi, invece, ti regala l’effetto “wow” con la sua sabbia dorata e il fondale smeraldino che si tuffa in un mare profondo. Ultima, ma non meno importante: Cala Rossa, un angolo di quiete e riservatezza in una cornice naturale che sembra dipinta.