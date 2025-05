Fonte: iStock La Spiaggia Rosa sull'isola di Budelli

Nel mondo ne esistono pochissime e in Italia ne abbiamo solo due: una in Sicilia e una in Sardegna. Stiamo parlando delle spiagge dalla sabbia rosa, uno spettacolo naturale che, nel caso del territorio sardo, è protetto dal 1998 per prevenire danni a questo fragile ecosistema. Sulla splendida Spiaggia Rosa di Budelli, infatti, è vietato sbarcare e può essere ammirata solo da lontano partecipando a un tour guidato.

Considerata una delle spiagge più belle al mondo, deve il nome al colore della sabbia, ricca di piccolissimi frammenti di corallo, granito, conchiglie e gusci di molluschi. In particolare, la colorazione rosata deriva da un microrganismo chiamato Miniacina miniacea, situato nella posidonia. Quando questo muore, i gusci vengono trascinati a riva, sminuzzandosi per l’azione dell’acqua e del vento.

Dove si trova la Spiaggia Rosa

La Spiaggia Rosa si trova sull’isola di Budelli, una delle sette isole che compongono l’arcipelago della Maddalena. Fa parte dell’omonimo parco nazionale situato nel nord-est della Sardegna, a pochi chilometri dalla Costa Smeralda. Ha una superficie di circa 1,6 chilometri quadrati ed è considerata una delle isole più belle proprio grazie alla presenza della famosa Spiaggia Rosa, con i suoi riflessi colorati e la colorazione da sogno.

Una location talmente bella da essere stata utilizzata nel film “Deserto Rosso” del 1964, diretto da Michelangelo Antonioni, per ottenere un’atmosfera surreale e naturale perfetta.

Perché la Spiaggia Rosa di Budelli è protetta

Quello della Spiaggia Rosa è un ecosistema fragile e, per preservare le specie vegetali e animali dell’isola, la direzione del parco ha limitato negli anni il transito dei visitatori e l’accesso delle imbarcazioni, vietando anche la pesca professionale e le attività subacquee. A partire dalla fine degli anni Novanta, le autorità del Parco Nazionale dell’Arcipelago della Maddalena cominciarono a imporre delle regole per preservare la biodiversità dell’arcipelago e per limitare i danni provocati dal turismo.

Dopo diverse vicissitudini, che hanno visto l’isola di Budelli acquistata da un imprenditore neozelandese e successivamente assegnata al Parco Nazionale, oggi è vietato attraccare imbarcazioni sulla spiaggia e salire sulla sabbia, più volte rovinata dai turisti che la raccoglievano e la portavano a casa con sé.

Fonte: iStock

Cosa fare alla Spiaggia Rosa in Sardegna

A nessuno è permesso camminare sulla Spiaggia Rosa in Sardegna, ma è possibile ammirarla dal mare. Ecco perché l’unica cosa da fare è prenotare un tour in barca alla scoperta dell’arcipelago e che fa tappa anche all’isola di Budelli. Ci sono diverse compagnie che organizzano i traghetti dai porti di Palau, vicino a Olbia, da quelli della Costa Smeralda e della Maddalena.

Le gite organizzate si fermano nei punti migliori per permettere ai visitatori di ammirare la spiaggia da lontano. Non vi preoccupate: se volete nuotare, i traghetti navigheranno nel bellissimo mare della Sardegna e si fermeranno anche nelle vicine isole di Spargi e Santa Maria!

Se invece volete raggiungerla con la vostra imbarcazione, è necessario richiedere un apposito permesso.