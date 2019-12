In pullman verso Lubiana, alla scoperta dei mercatini di Natale

editato in: da

Di mercatini di Natale, l’Europa (e non solo) è piena. Dall’Italia alla Germania, dall’Austria alla Svizzera, gli appuntamenti sono tanti. E, alcuni, sono ormai un’istituzione. Per chi volesse spostarsi dall’Italia, ma non troppo, uno tra i più belli è il mercatino di Lubiana. Qui, nella splendida capitale della piccola Slovenia, con le Alpi a fare da cornice e il fiume Ljubljanica a seguire il corso di palazzi e giardini, il Natale è pura magia. L’addobbo diventa arte, le luci sono straordinarie. E i mercatini sono il luogo di ritrovo per turisti e cittadini. Come raggiungerli? Yestour, nuovo portale specializzato in offerte turistiche per Trieste, il Friuli Venezia-Giulia e la Slovenia, propone un’escursione in pullman con partenza da Trieste (in quattro date: l’8, il 15, il 22 e il 29 dicembre), visita guidata la mattina alla città e visita libera dei mercatini al pomeriggio.

A dicembre, del resto, Lubiana si trasforma. Letteralmente. La sua atmosfera si fa ancora più vivace, le persone si riversano per le strade. E, l’appuntamento clou, sono proprio i suoi mercatini. In programma dal 29 novembre al 5 gennaio, e dislocati in sei punti cittadini, sono il luogo ideale in cui fare i propri acquisti di Natale: tra un bicchiere di tè aromatico e uno di vin brulè, si possono acquistare accessori moda, creazioni di designer sloveni, cappelli, guanti, sciarpe, souvenir natalizi, dolci, miele, liquori e salsicce, per poi rifocillarsi con le tante specialità gastronomiche slovene che – banchi e banchetti – da mattina a sera preparano.

Ma non sono, i mercatini, l’unico appuntamento del dicembre lubianese. In piazza del Congresso, uno spazio coperto di duecento metri quadrati tenuto alla temperatura costante di -5°C, ospiterà dal 29 novembre al 6 gennaio straordinarie sculture di ghiaccio: è la Terra del Ghiaccio, e visitarla coi bambini è un’esperienza indimenticabile. Dal 3 al 6 dicembre, inoltre, è in programma la fiera di San Niccolò in piazza Prešeren mentre – fino al 22 del mese – il parco Zvezda si trasformerà in una straordinaria Foresta Magica. Appuntamenti imperdibili, per chi viaggia con la famiglia, con gli amici o coi suoi figli.

È una città straordinaria, Lubiana. Piace a tutti, grandi e piccini. E, grazie a Yestour, raggiungerla è oggi più semplice. Non sarà necessario prendere la macchina, né utilizzare più mezzi per arrivare sino al suo centro: si arriverà comodamente in pullman e, oltre a visitare i suoi straordinari mercatini, si potranno ammirare i punti d’interesse della città. La Biblioteca Nazionale ed Universitaria (NUK) progettata dal maestro lubianese Joze Plečnik, il castello sito sulla cima della collina Grajska Planota, la cattedrale di San Nicola (tra i più significativi esempi d’arte barocca in Slovenia), il Mercato Centrale col suo porticato in stile rinascimentale, lo splendido parco Tivoli in cui passeggiare tra sentieri geometrici e viali alberati: Lubiana, pur nelle sue dimensioni contenute, ha tantissimo da offrire.

E, dopo una visita guidata ai suoi monumenti e una passeggiata tra le bancarelle dei suoi mercatini, la capitale slovena aspetta i suoi visitatori con una straordinaria tradizione culinaria. Una tradizione che risente delle influenze della cucina italiana, austro-ungarica e balcanica, e che propone una vasta scelta di piatti a prezzi contenuti. L’ideale per recuperare le forze dopo una giornata in giro per la città. Che, con la sua raffinata eleganza, riesce a conquistare un po’ tutti. E regala indelebili ricordi, soprattutto quando – a disegnare le facciate dei suoi edifici – sono le luci del Natale. Le stesse che, con Yestour, da vivere sono oggi un po’ più semplici.

In collaborazione con HopTour