iStock Hiroshima, 80 anni dopo la tragedia

Quando si sente nominare Hiroshima, il pensiero corre subito alla tragedia del bombardamento atomico durante la Seconda Guerra Mondiale. Il 6 agosto 2025 segna l’80° anniversario di quel drammatico evento, avvenuto nel 1945, quando la potenza distruttiva della bomba annientò quasi tutto nel raggio di due chilometri.

Nel dopoguerra, Hiroshima ha intrapreso un lungo e coraggioso cammino di ricostruzione. Monumenti storici come il Castello di Hiroshima e il Giardino Shukkei-en sono stati ricostruiti con cura, mentre nel cuore della città è sorto il Parco del Memoriale della Pace, simbolo delle aspirazioni di rinascita e impegno per la pace della città.

Il Parco della Pace

Fondato nel 1954 su uno spiazzo formatosi in seguito al bombardamento atomico, il Parco della Pace è caratterizzato da un’architettura di un bianco intenso che si inserisce armoniosamente in un contesto verde rigoglioso e vivace. Al centro del parco si trova un monumento a forma di arco, il luogo principale dove ogni anno si svolge la cerimonia per la pace, a cui spesso partecipano i principali leader del G7. I visitatori possono anche visitare una serie di musei all’interno del parco, come il Museo della Pace per i Bambini e la storica Casa del Riposo che risale al giorno del bombardamento.

iStock

Atomic Bomb Dome

All’interno del parco si trova anche l’Atomic Bomb Dome (la Cupola della Bomba Atomica), conservata esattamente com’era nel 1945, come se il tempo si fosse fermato. Questo edificio, il più vicino all’epicentro dell’esplosione ad aver parzialmente resistito, conserva ancora visibili i segni della devastazione. La sua struttura spezzata contrasta fortemente con l’aspetto ordinato e sereno del resto del parco, rappresentando in modo tangibile il passato segnato dalla distruzione e il futuro proiettato verso la pace e il progresso.

Il Museo della Pace

Per raggiungere il cuore emotivo e storico della memoria della città dovete entrare dentro il Museo della Pace, un luogo essenziale per comprendere la tragedia del 6 agosto 1945. Nelle sue sale potrete ammirare un’ampia collezione di reperti, fotografie e testimonianze degli hibakusha (i sopravvissuti): il museo, infatti, ricostruisce in modo toccante gli eventi prima, durante e dopo il bombardamento atomico.

Il percorso espositivo non si limita a mostrare le conseguenze devastanti della bomba, ma racconta anche storie di vita quotidiana e di speranza, sottolineando la forza d’animo della popolazione. Gli obiettivi del museo sono quelli di onorare le innumerevoli vittime e lanciare un potente messaggio di pace al mondo.

Il Castello di Hiroshima

Il castello che vedrete oggi risale al 1958, poiché l’originale andò distrutto nel bombardamento atomico del 1945, ma il Castello di Hiroshima è comunque una visita storica da aggiungere al vostro itinerario in questa città del Giappone. Conosciuto anche come “Castello della Carpa”, il punto di riferimento funge ora da museo che ripercorre non solo la storia della città e del suo famoso castello, ma anche quella dei castelli in Giappone in generale.

All’interno si tengono anche mostre sugli affascinanti sforzi di ricostruzione, come il recente restauro della linea di difesa del castello con tecniche originali risalenti alla sua costruzione nel 1589. Dall’ultimo piano, potrete godere di una splendida vista panoramica di Hiroshima, nel cuore del suo centro città, a pochi passi dal Parco della Pace.