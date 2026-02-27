Un sottile nastro di sabbia bianca lungo 40 chilometri nel Mar dei Caraibi, dove il ritmo è lento e la bellezza è realmente all'ordine del giorno

Ambergris Caye, La Isla Bonita

“Last night I dreamt of San Pedro”. Recita così la celebre canzone di Madonna del 1986 La Isla Bonita. E tutto fa quindi pensare che la cantante si riferisca alla cittadina di San Pedro sull’isola Ambergris Caye, in Belize. L’artista di fama mondiale non ha mai confermato e nemmeno smentito, ma per la comunità locale quella canzone è la loro storia. Il testo parla infatti di “atmosfere tropicali” e “ritmi latini”, elementi che descrivono benissimo l’anima del Belize negli anni Ottanta, quando l’isola era ancora un segreto per pochi viaggiatori avventurosi.

Oggi Ambergris Caye è una striscia di terra nel Mar dei Caraibi separata dalla terraferma da una laguna poco profonda punteggiata di mangrovie, mentre a est fronteggia la seconda barriera corallina più grande del pianeta. Un paradiso, quindi, in cui l’acqua salata appare frantumarsi in mille sfumature di turchese e dove ci si muove (quasi) esclusivamente tramite golf cart e biciclette.

Cosa vedere e fare ad Ambergris Caye

Di certo non mancano le possibilità per vivere al massimo un certo tipo di relax balneare, ma la verità è che l’isola è piena di scorci che si aprono su insediamenti antichi e su un centro abitato che ha conservato il suo carattere di villaggio di pescatori pur crescendo in vivacità.

Il vivace centro di San Pedro

Il viaggio non può che iniziare dalla già nominata San Pedro che, oltre a essere il suo solo e vero nucleo urbano, presenta case di legno dipinte in tonalità accese di azzurro giallo e rosa. L’allegria è quindi ovunque, anche perché il centro pulsa di piccoli ristoranti, bar affacciati sulla sabbia e bancarelle che vendono tacos, riso e fagioli con pollo stufato.

La birra locale Belikin accompagna serate con musica dal vivo e il visitatore è spesso costeggiato da murales che raffigurano scene di vita quotidiana dei pescatori.

iStock

Hol Chan Marine Reserve e Shark Ray Alley

A pochi chilometri a sud di San Pedro si trova una riserva istituita nel 1987 per proteggere un taglio naturale nella barriera. In lingua maya “Hol Chan” significa piccolo canale, nel quale la corrente convoglia pesci tropicali, tartarughe e squali nutrice.

Poco distante, Shark Ray Alley deve il nome alla presenza costante di razze e squali abituati alla vicinanza delle barche dei pescatori. L’acqua, spesso limpida nei mesi secchi tra dicembre e aprile, consente una visibilità che supera persino i 20 metri.

Mexico Rocks

Osservando con attenzione si può notare che emerge un sistema di patch reef, formazioni coralline isolate che crescono su fondali sabbiosi, che prende il nome (Mexico Rocks) dalla vicinanza storica allo Yucatán.

Aragoste, murene e coralli cervello popolano un ambiente relativamente poco profondo, adatto anche a chi si avvicina per la prima volta alla vita sottomarina.

Il sito archeologico maya Marco Gonzalez (e non solo)

Marco Gonzalez è il principale sito archeologico maya dell’intera isola, un luogo occupato dal 120 a.C. fino al 1500 d.C. e utilizzato come avamposto commerciale marittimo. Gli scavi diretti da archeologi canadesi tra il 1984 e il 1994 hanno portato alla luce ceramiche rosse lucidate tipiche della cultura maya costiera, insieme a resti di strutture basse in pietra corallina senza grandi piramidi ma con piattaforme e canali artificiali.

Il sito prende il nome dalla guida locale che accompagnò i primi ricercatori e si trova immerso nella vegetazione bassa con terreni scuri arricchiti da secoli di attività umane. Dal porto di San Pedro, tra le altre cose, partono collegamenti verso la terraferma per raggiungere siti archeologici nell’area di San Ignacio, tra cui le rovine di Xunantunich con una piramide alta oltre 40 metri e la Caracol, una delle città più potenti del periodo classico.

Great Blue Hole

Al largo, all’interno dell’atollo di Lighthouse Reef, si apre un enorme inghiottitoio circolare di circa 300 metri di diametro e oltre 120 di profondità. È il meraviglioso Great Blue Hole, che visto dall’alto appare come un disco blu intenso incastonato in un mare chiaro. Le spedizioni partono all’alba e richiedono diverse ore di navigazione, ma sì, sarebbe davvero un sacrilegio perderselo.

Le spiagge più belle di Ambergris Caye

Ambergris Caye vanta una curiosa dualità: la linea costiera orientale guarda la barriera, quella occidentale la laguna. Ma non è tutto, perché presenta anche praterie di fanerogame marine, come la Thalassia testudinum, fondamentali per la sopravvivenza dei lamantini che popolano queste latitudini. Le zone balneabili sono ritagli di paradiso dove la mano dell’uomo e la natura hanno trovato un compromesso estetico di rara bellezza. Tra le spiagge imperdibili:

Secret Beach : sulla costa occidentale, richiede circa 45 minuti di percorso verso nord da San Pedro. L’acqua, bassa e calma per l’assenza di onde oceaniche, assume tonalità turchesi. Tavoli e sedie vengono posizionati direttamente in mare davanti ai bar, creando un’atmosfera conviviale e vivace.

: sulla costa occidentale, richiede circa 45 minuti di percorso verso nord da San Pedro. L’acqua, bassa e calma per l’assenza di onde oceaniche, assume tonalità turchesi. Tavoli e sedie vengono posizionati direttamente in mare davanti ai bar, creando un’atmosfera conviviale e vivace. Boca del Rio : è una popolare area balneare vicino al canale che storicamente separava l’isola in due parti. Qui le famiglie locali si ritrovano per grigliate all’aperto. La sabbia è fine, quasi impalpabile, e l’acqua rimane bassa per centinaia di metri.

: è una popolare area balneare vicino al canale che storicamente separava l’isola in due parti. Qui le famiglie locali si ritrovano per grigliate all’aperto. La sabbia è fine, quasi impalpabile, e l’acqua rimane bassa per centinaia di metri. Tratti a sud di San Pedro : oltre il centro abitato, verso resort storici, la sabbia appare più chiara e le strade risultano asfaltate.

: oltre il centro abitato, verso resort storici, la sabbia appare più chiara e le strade risultano asfaltate. Costa nord dopo il ponte: superato il “cut” che divide simbolicamente nord e sud, il paesaggio alterna mangrovie e spiagge meno frequentate. La sensazione è quella di trovarsi in un territorio ancora in trasformazione.

Come arrivare

L’accesso internazionale avviene tramite l’aeroporto Philip S. W. Goldson di Belize City. Da lì piccoli velivoli di compagnie locali collegano in circa 15 minuti l’aeroporto John Greif II di San Pedro, situato all’estremità meridionale del centro. In alternativa partono taxi d’acqua dal porto cittadino con traversate di più o meno 80 minuti.

Il periodo più stabile dal punto di vista climatico va da dicembre ad aprile. In questi mesi le precipitazioni diminuiscono e la visibilità subacquea raggiunge livelli eccellenti. Tra giugno e novembre cade la stagione umida e coincide con il periodo degli uragani nell’Atlantico, con picchi storici in settembre e ottobre. Le temperature annuali oscillano mediamente tra 21 e 34 gradi.

Ambergris Caye, quindi, è un posto che non cerca di imitare le destinazioni di lusso standardizzate: preferisce mantenere la sua ruvidezza caraibica, il suo mix di lingue (inglese, spagnolo e creolo) e quella lentezza magnetica che i locali chiamano “island time“.