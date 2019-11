Giordania, nasce il Jordan Bike Trail attraverso il deserto

editato in: da

Chi avrebbe mai detto che la Giordania è una delle migliori destinazioni da percorrere in bicicletta? È appena nato il Jordan Bike Trail un itinerario di 730 chilometri per scoprire il Paese, da Nord a Sud, in 12 tappe, tra rovine archeologiche di immenso valore, riserve naturali e villaggi ospitali.

Le tappe sono divise in tre grandi aree: la regione settentrionale, quella centrale e quella meridionale, ognuna con quattro diversi itinerari.

Per chi vuole visitare i più famosi siti turistici della Giordania, il la regione meridionale è la più caratteristica. Arriva a Petra, la città rosa, attraversa il deserto del Wadi Rum per terminare sul Mar Rosso giordano ad Aqaba.

Selvaggio e avventuroso è l’itinerario del Nord, da Um Qais a Madaba, che attraversa deserti di roccia, costeggia corsi d’acqua e attraversa wadi e montagne.

Il percorso del centro della Giordania parte da Madaba e arriva a Shobak, con tappe nelle antiche cittadelle e tra le rovine di castelli.

Ogni tappa del Jordan Bike Trail fornisce informazioni sulle difficoltà dei percorsi, le distanze e il tempo medio di percorrenza, con mappe, file GPX per l’orientamento, dati altimetrici, luoghi di ristoro e per pernottare, trasporti, dove noleggiare le biciclette, la descrizione dei luoghi di maggior interesse che s’incontrano lungo il percorso e suggerimenti vari.

Il 60% delle strade è pavimentato e ben tenuto, il resto è sterrato. Il Bike Trail ripercorre alcune delle strade storiche della Giordania, strade attraversate fin dai tempi più remoti. Percorrerle è come fare un viaggio indietro nel tempo.

L’organizzazione del Jordan Bike Trail si propone anche di suggerire itinerari alternativi per quei ciclisti che non hanno molto tempo a disposizione per completare i vari percorsi e di fornire le principali informazioni sull’organizzazione del viaggio prima di partire.

Il Jordan Bike Trail è nato dopo il grande successo ottenuto dal Jordan Trail, un cammino da Nord a Sud del Paese di 620 km nato nel 2016 considerato uno dei sentieri più spettacolari che ci siano al mondo e che ha già attirato migliaia di turisti amanti del trekking e dell’avventura.

Diviso in otto tappe, questo itinerario a piedi è stato nominato “Best Trip 2018” dal National Geographic e tra i “Best in Travel 2019” da Lonely Planet.