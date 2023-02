Tutto il meglio del Vallo di Mazara

Storicamente, la Sicilia era suddivisa in tre grandi regioni che vennero meno soltanto all'inizio dell'800: una di queste è il Vallo di Mazara, che racchiude le attuali province di Trapani, Agrigento e Palermo (ovvero la parte occidentale dell'isola). Quali sono le sue bellezze, tutte da scoprire? Non possiamo che partire da Mazara del Vallo (in foto), graziosa cittadina affacciata sul mare che fu il principale centro fortificato della regione ai tempi dell'occupazione araba della Sicilia.