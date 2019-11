I consigli di SiViaggia: le 10 mete perfette per una vacanza a dicembre

Si avvicina dicembre, e non avete ancora scelto il luogo in cui trascorrere le vostre vacanze. Siete appassionati di sci e cercate una località, magari low cost, dove fare un po' di sport? O, al contrario, odiate il freddo e il vostro sogno è trovare una meta che vi permetta di godere dei caldi raggi del sole? Qualunque sia la vostra, preferenza, abbiamo selezionato per voi alcune delle più belle destinazioni da visitare nel mese di dicembre. Non dovete far altro che scegliere quella giusta per voi e preparare i bagagli!