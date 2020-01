Tra natura incontaminata e la Transiberiana d’Italia: 11 motivi per andare in Molise

"Il Molise non esiste": quante volte abbiamo sentito questa frase? La splendida regione del Centro Italia sembra quasi dimenticata e, invece, custodisce un patrimonio storico, folkloristico e paesaggistico tutto da scoprire e da ammirare. Già, anche il New York Times se n'è accorto e l'ha inserita a pieno titolo tra le 52 destinazioni da visitare nel 2020, esortando gli italiani stessi a rivalutare un territorio ancora incontaminato, dalla bellezza selvaggia, con la costa lambita da uno dei mari più puliti dell'Adriatico, la tradizione sempre viva, aree di grande interesse storico e artistico e tutto l'incanto della montagna. Per aiutarvi a conoscere uno dei gioielli della nostra Penisola, abbiamo selezionato per voi 11 mete da non perdere in Molise.