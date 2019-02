I 10 viaggi romantici da fare in Italia

Beba Marsano, giornalista, critica e storica dell’arte, ha percorso in lungo e largo l’Italia alla scoperta di luoghi d’arte e di bellezza poco conosciuti e che valgono un viaggio. “Vale un Viaggio. 101 meraviglie d’Italia da scoprire” “Vale un viaggio – Altre 101 meraviglie d’Italia da scoprire” , secondo volume della collana ( Ed. Cinquesensi ), sono i due libri di cui è autrice e che raccolgono ie fuori dalle solite rotte turistiche che ci sono in. Alcuni sono luoghi, perfetti da scoprire in coppia.