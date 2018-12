I luoghi più belli d’Italia, fuori dalle solite rotte

“Molti credono che l’Italia si esaurisca entro i confini dei consueti percorsi turistici. Non è così”. A sostenerlo è, giornalista, critica, storica dell'arte e autrice di Vale un Viaggio. 101 meraviglie d’Italia da scoprire (Ed. Cinquesensi, 416 pagine, 28 euro), una raccolta di luoghi poco conosciuti e fuori dalle solite rotte turistiche che ci sono in Italia. “Esistono singole opere, d’arte e di natura, che giganteggiano, appartate e segrete,, in territori poco promossi dal movimento mediatico.". Il libro di Beba Marsano raccoglie 101 'cartoline emozionali' con testi fitti di curiosità di luoghi disseminati da Nord a Sud del Belpaese, frutto del suo peregrinare in lungo e in largo per lavoro, per diletto e anche solo per caso, e che valgono assolutamente un viaggio. “Di meraviglie ce ne sarebbero molte di più”, spiega Beba “ma nel libro non ci stavano tutte. Ecco perché sto lavorando alla pubblicazione del secondo volume di Vale uncon altri 101 luoghi d’Italia da scoprire”.ha selezionato sette delle meraviglie più curiose che si possono visitare nel nostro Paese raccolte nel primo volume