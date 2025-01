Epifania, 10 gite fuori porta da fare per la festa della Befana

L'epifania è un'occasione in più per una gita fuori porta: ecco 10 idee da nord a sud da scegliere di visitare per il giorno della befana

L’Epifania è la festa che conclude ufficialmente il periodo natalizio ma è anche un’occasione in più per poter trascorrere una giornata in compagnia di amici, affetti o familiari magari concedendosi proprio una gita fuori porta. Dove andare? Molto dipende dal meteo ma ecco alcune opzioni da prendere in considerazione partendo da diverse zone d’Italia.

Orta San Giulio

Per chi vive in Piemonte e in Lombardia, Orta San Giulio è una meta interessante da visitare in un giorno ed è perfetta anche per l’Epifania se il Sole concede un po’ di compagnia. Si trova sul lago d’Orta ed è un autentico borgo medievale con viuzze lastricate che conducono all’iconica piazza Motta, cuore del paese e luogo da cui partono i collegamenti in barca per raggiungere l’isola di San Giulio. L’isoletta, che si raggiunge in pochi minuti di navigazione, custodisce la basilica e il monastero: particolarmente suggestivo è l’itinerario pedonale che permette di percorrere tutto il perimetro dell’isola in circa 15-25 minuti di camminata a seconda del proprio passo. Per pranzo è consigliato fermarsi in uno dei ristoranti affacciati sul lago per gustare i tradizionali piatti di pesce d’acqua dolce e polenta.

Lago di Braies

Nel periodo invernale con la neve e il freddo è ancora più suggestivo: chi è nelle zone delle Dolomiti per la settimana bianca potrebbe pianificare per l’Epifania una gita fuori porta al lago di Braies. Grazie alle montagne che creano una cornice attorno al lago è possibile scattare foto ricordo uniche ed è altrettanto consigliato il percorso pedonale facile da affrontare anche per chi non è allenato alle camminate in montagna.

Cervo

Restando nella zona del Nord ma spostandosi verso il mare in Liguria, il 6 gennaio è l’occasione perfetta per scoprire uno dei borghi più belli d’Italia. Si tratta di Cervo, una vera perla che si posiziona in una località panoramica: qui non bisogna perdere la chiesa di San Giovanni Battista che è il vero simbolo del paese ma anche passeggiare tra le viuzze con case colorate e piazzette che regalano una vista mozzafiato sul mare. Molte botteghe danno modo di acquistare prodotti tipici, tra cui olive e olio prodotti in loco.

Bergamo alta

Molti la sottovalutano ma tra le città artistiche più belle a due passi da Milano (ma non solo) c’è Bergamo e in particolar modo Bergamo Alta. Passeggiando tra la piazza vecchia, raggiungendo poi la torre civica, la basilica di Santa Maria Maggiore e la cappella Colleoni si potrà scoprire l’atmosfera artistica e i capolavori che sono racchiusi nel centro storico. Imperdibili i piatti tipici della zona: polenta e casoncelli, scalderanno durante la giornata dell’epifania che sicuramente avrà temperature piuttosto basse.

Sirmione

Chi cerca un’opzione che non sia di mare può valutare il lago: sul Garda una delle località top per una gita in giornata in occasione dell’Epifania è Sirmione. Famosa per le terme (e magari ideale anche per un weekend romantico) dà l’opportunità di esplorare il castello Scaligero con torri merlate e vista panoramica e la villa romana conosciuta come “grotte di Catullo”, un vero e proprio sito archeologico con una delle vedute più suggestive sul lago. Per il pranzo, scegliete un ristorante in riva al lago per gustare piatti a base di pesce come il lavarello o i bigoli al sugo di sarde.

Volterra

Spostiamoci verso il centro e tra le gite fuoriporta di un giorno da organizzare per l’Epifania c’è Volterra. Non solo Firenze o Siena, la regione ha tantissimo da offrire e questa località con le sue mure antiche e i vicoli pittoreschi conduce tantissimi viaggiatori fino a piazza dei Priori per poi svelare l’iconica cattedrale di Santa Maria Assunta e il battistero. Gli amanti del turismo enogastronomico avranno tanto da stuzzicare: taglieri di salumi e formaggi, calici di rosso, primi piatti di carne e tanto altro.

Perugia

Un’altra meta per una gita in giornata? Una città d’arte umbra e più precisamente Perugia. Parti dal centro di piazza IV Novembre dove troverai la fontana Maggiore, poi raggiungi la di cattedrale di San Lorenzo e al Palazzo dei Priori, che ospita la Galleria Nazionale dell’Umbria. Ma una vera chicca per le feste natalizie è che si tratta di una delle città del cioccolato: pasticcerie storiche e musei sono tutti da esplorare ma è anche l’occasione giusta per fare una vera scorpacciata di prodotti a base di cacao. Se desideri un pranzo tradizionale lasciati tentare dagli strangozzi al tartufo o da una porzione di torta al testo.

Erice

La Sicilia ha moltissimo da offrire e chi è sull’isola può organizzare una bella gita di un giorno ad Erice, un borgo dall’atmosfera senza tempo in una posizione privilegiata a poca distanza da trapani. Qui imperdibile è una visita al castello di Venere che dà modo di raggiungere con lo sguardo le saline di Trapani e le isole Egadi.

Polignano a Mare

In Puglia una buona opzione per una gita fuori porta, soprattutto se il sole decide di dominare la scena, è quella di Polignano a Mare. Con un’iconica vista sulle scogliere a picco sul mare e il centro storico dà modo di raggiungere la baia Lama Monachile, fotografatissima dai turisti di tutto il mondo.

Tropea

Ultima delle 10 idee per gite fuori porta per l’Epifania è Tropea. Molti la conoscono con il soprannome di perla del Tirreno e in estate è presa d’assalto dai turisti per le spiagge bianchissime e le acque tra le più pulite d’Italia. L’attrazione principale è il santuario di Santa Maria dell’Isola ma consigliamo anche una passeggiata per il centro storico.

Trovare le mete migliori per una gita fuori porta in Italia in occasione dell’Epifania ci dà modo di spaziare: da nord a sud si possono trovare tantissime opzioni e molto dipende dai gusti e dall’età di chi si sposta. Se con i bambini si cercano climi più miti e aria buona, le coppie cercano località romantiche; c’è anche chi vuole stare a contatto con la natura e quindi predilige mare e montagna senza mai trascurare le città d’arte.