Nuove esperienze di viaggio all’orizzonte

Fonte: Canva Design Giraffe al tramonto in Africa

Viaggiare significa esplorare nuovi orizzonti, scoprire culture diverse e vivere esperienze di viaggio indimenticabili. Con i tour Gattinoni Travel, puoi scegliere tra viaggi con accompagnatore dall’Italia, tour con guida locale parlante italiano e itinerari tematici che ti permetteranno di seguire le tue passioni: che tu sia appassionato di natura, archeologia, cultura o fotografia, Gattinoni ha il tour giusto per te. Ecco alcuni tour esclusivi che ti faranno innamorare di destinazioni straordinarie:

Experience Norvegia: Isole Vesterålen e Isole Lofoten

Scopri la bellezza selvaggia e incontaminata della Norvegia con il tour ed esperienze di viaggio presso Vesterålen e le Isole Lofoten, due gioielli del nord. Questo tour ti porterà attraverso paesaggi mozzafiato: fiordi spettacolari, montagne imponenti e villaggi di pescatori pittoreschi. Avrai l’opportunità di osservare la fauna selvatica, come le maestose balene nelle acque delle Vesterålen, e di immergerti nella cultura locale assaporando piatti tipici e partecipando a tradizioni secolari. La guida locale ti fornirà approfondimenti unici sulla storia e la cultura norvegese, rendendo il tuo viaggio un’esperienza educativa e affascinante.

Fonte: Pixabay

Explore Istanbul in compagnia Per chi desidera esplorare una metropoli ricca di storia e cultura, il tour “Explore Istanbul in Compagnia” è la scelta perfetta. Partendo dall’Italia con un accompagnatore esperto, verrai guidato attraverso le meraviglie di Istanbul, una città che unisce Oriente e Occidente in un connubio unico. Visiterai la maestosa Hagia Sophia, la splendida Moschea Blu e il sontuoso Palazzo Topkapi. Passeggerai tra le vivaci bancarelle del Gran Bazar e del Bazar delle Spezie, dove potrai acquistare souvenir unici e gustare specialità locali. Con il supporto del nostro accompagnatore, ogni dettaglio del tuo viaggio sarà curato, permettendoti di vivere Istanbul in tutta serenità e comfort.

Fonte: Getty Images

Explore Kenya: sulle orme dei grandi mammiferi

Se il tuo cuore batte per la natura selvaggia e gli animali, il tour “Explore Kenya: Sulle Orme dei Grandi Mammiferi” è un’esperienza da non perdere. Accompagnato da un esperto dall’Italia, partirai per un’avventura nei parchi più iconici del Kenya. Ammira le grandi migrazioni di gnu e zebre nel Maasai Mara, incontra elefanti, leoni e rinoceronti nel Parco Nazionale di Amboseli, con il Kilimangiaro sullo sfondo, ed esplora il Lago Nakuru, famoso per i suoi fenicotteri rosa. Questo tour è pensato per gli amanti della fotografia e della natura, offrendo numerose occasioni per immortalare la fauna africana nel suo habitat naturale. L’accompagnatore ti guiderà attraverso questo straordinario viaggio, garantendo un’esperienza sicura e coinvolgente.

Fonte: Getty Images Pro

Scopri i tour Gattinoni e parti per un’avventura unica

