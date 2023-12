La solenne fortezza di pietra si veste di atmosfera natalizia

Giornalista pubblicista, web content editor e storyteller, scrive di viaggi, enogastronomia, arte e cultura. Per lei, scrivere è come viaggiare.

Fonte: Pizzinini / Scolari Comunicazione - Ph: Nikolaus Faistauer Photography

“La perla del Tirolo”. È così che viene chiamata, in una famosa canzone popolare, Kufstein. Durante l’Avvento, questa affascinante cittadina sull’Inn, nella regione austriaca del Kufsteinerland, si riempie di luci, colori e profumi natalizi, regalando atmosfere di una suggestione indescrivibile. Il suo emblema è la fortezza che troneggia dall’alto come una stella luminosa, anch’essa vestita a festa per l’occasione. Una destinazione che merita assolutamente una visita nel periodo più magico dell’anno.

Kufstein e la fortezza che a Natale diventa magica

Da uno spuntone di roccia, la fortezza di Kufstein, simbolo del capoluogo dell’omonimo distretto in Tirolo, incute quasi timore. Il grigio della roccia, le solide mura difensive e le torri le regalano una certa austerità. Nel periodo natalizio, però, tutto si trasforma e anche la solenne struttura difensiva cede alla dolcezza dell’Avvento, addobbandosi di atmosfere placide e tranquille.

Al suo fascino senza tempo, si aggiunge quello del Mercatino di Natale che emana in tutta la città il dolce profumo della cannella e fa vibrare le mura con luci sfavillanti, in grado di rendere la fortezza un castello da fiaba. Anche le casematte, dove un tempo sparavano i poderosi cannoni e le armi di artiglieria pesante, acquisiscono un’aria allegra e speciale. Nei lunghi corridoi fortificati prendono vita bancarelle coloratissime e illuminate, che presentano preziosi oggetti realizzati a mano da esperti artigiani. Qui si può sbirciare la tecnica e la maestria dei creatori di questi originali manufatti, tra sciarpe e cappelli, vetro soffiato, decorazioni natalizie di legno, tessuti finemente ricamati e altri piccoli e grandi capolavori, perfetti come idee regalo.

Nei cortili della fortezza, i cori e i musicisti intonano musica e canti natalizi, da ascoltare sorseggiando le bevande calde tipiche invernali come il vin brulè e assaporando i piatti tipici tirolesi. L’ingresso è gratuito, con la KufsteinerlandCard che ogni ospite riceve al check-in di qualsiasi tipologia di alloggio nella regione austriaca in Tirolo. Il mercatino si può visitare ogni sabato e domenica, dalle ore 11 alle 19, fino al 17 dicembre.

La fortezza di Kufstein merita una visita in ogni periodo dell’anno. Accedere a questo luogo significa entrare nella storia. Qui si trova l’organo all’aperto più grande del mondo, che suona quotidianamente a mezzogiorno, facendo vibrare le sue 4.948 canne, oltre a vari musei ed esposizioni, il pozzo, le prigioni e tanto altro da visitare.

Non solo la fortezza: tradizione e cultura sbocciano e vestono ogni angolo di questa città tirolese di aria di festa. Kufstein è, infatti, partner di “Advent in Tirol”, il marchio di qualità che garantisce l’autenticità dell’Avvento e dell’atmosfera natalizia. Tra i criteri che si devono soddisfare non c’è solo l’aspetto esteriore, ma anche la vasta gamma delle offerte, come i programmi che si concentrano su usi e costumi, l’atmosfera particolare che emanano le città romantiche e i villaggi tradizionali, che sanno rendere il periodo dell’anno liturgico che prepara al Natale un’esperienza davvero speciale. Una tappa da fare nella vostra vacanza natalizia in Austria.

Il Mercatino di Natale nel cuore della città

Se visitate Kufstein in questo periodo, vi soprenderà anche il Mercatino di Natale – Weihnachtsmarkt – allestito nel parco cittadino, così familiare e accogliente da incantare grandi e piccini con la sua atmosfera festosa. Un appuntamento immancabile per gli stessi abitanti, per passeggiare tra le bancarelle, assaporare i piatti tipici, ascoltare musica e fare divertire i bambini sulle giostre o sul trenino d’epoca.

I visitatori lo adorano per le prelibatezze che offre nei caratteristici stand, come le ciambelle Zillertal, le tipiche frittelle tirolesi (Kiachln), il punch e il vin brulé serviti nelle tradizionali brocche di terracotta. E ancora musica dal vivo, il parco decorato e illuminato e tante piccole sorprese creano un’atmosfera di festa unica nel cuore dell’antica città tirolese, una perla imperdibile vicina al confine con la Baviera.