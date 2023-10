Questo inverno puoi dormire in un hotel pop-up

Scrittrice e storyteller. Scovo emozioni e le trasformo in storie. Lifestyle blogger e autrice di 365 giorni, tutti i giorni, per essere felice.

Fonte: PhiliPop-Up PhiliPop-Up, Scharnitz

Mentre c’è chi sta girando il mondo, per ammirare tutta la bellezza di quelle destinazioni che con l’arrivo dell’autunno si sono trasformate in cartoline dipinte da un pittore, c’è chi già sta fantasticando sui prossimi viaggi invernali quelli che conducono verso paesaggi innevati che sembrano usciti da una fiaba.

Ed è proprio in una di queste destinazioni che oggi vogliamo portarvi, in un luogo che durante i mesi invernali si tinge di bianco candore consentendo a chiunque di perdersi e immergersi in paesaggi che lasciano senza fiato. Ed è sempre qui che la prossima stagione sarà inaugurata una struttura ricettiva davvero originale e uguale a nessun’altra.

Ci troviamo a Scharnitz, un pittoresco comune austriaco di poco più di 1.000 abitanti situato nel distretto di Innsbruck-Land, in Tirolo. In questo luogo, dove il tempo sembra essersi fermato e tutto invita a vivere a ritmo slow, sta per prendere vita il PhiliPop-Up Hostel, un ostello temporaneo per tutti i viaggiatori che hanno intenzione di scoprire il territorio di Seefeld. Bisogna affrettarsi però, perché nulla dura per sempre.

C’era una volta una locanda per forestieri

Ad appena 16 chilometri da Innsbruck, e a un’altitudine di 1.200 metri, troviamo Scharnitz, un piccolo paese adagiato sull’altopiano più suggestivo del Tirolo dove è possibile vivere esperienze rilassanti e spensierate circondati dalla bellezza della natura. Si tratta di una piccola località, fuori dai radar più turistici, dove i viaggiatori scelgono di sostare per andare alla scoperta del territorio circostante, soprattutto in inverno e in estate.

Proprio qui, per celebrare la lentezza, è stato ristrutturato un vecchio edificio e trasformato in un ostello che vuole consentire ai propri ospiti di riscoprire i vecchi bei tempi.

Un tempo una locanda per forestieri, il Gasthof Risserhof a Scharnitz, è stato per tanto tempo simbolo dell’ospitalità del paese. Un luogo ricco di storia e di ricordi che, nonostante sia rimasto chiuso per anni, nessuno ha mai dimenticato. Ed è proprio da questa consapevolezza che Philipp e il suo team hanno deciso di ristrutturare il vecchio edificio per dare vita a un alloggio inedito e contemporaneo, il PhiliPop-Up Hostel, appunto.

Il tratto distintivo dell’ostello, infatti, sta proprio nella sua anima pop-up. Questo vuol dire che il PhiliPop-Up Hostel non durerà per sempre, meglio quindi affrettarsi e organizzare una visita a Scharnitz.

Niente dura per sempre, neanche il PhiliPop-Up Hostel

Niente dura per sempre: è questo il monito del nuovo ostello a Scharnitz che ricorda ai viaggiatori che questo alloggio in Tirolo non sarà disponibile eternamente, quindi meglio affrettarsi e programmare già le prossime vacanze.

Come abbiamo anticipato, il PhiliPop-Up Hostel nasce all’interno di una tradizionale locanda tirolese rimasta vuota per anni. Dopo diversi interventi di manutenzione, questa è stata riportata in auge per offrire a tutti i viaggiatori un’esperienza autentica e lenta.

L’ostello dispone di 20 camere rinnovate, che però conservano la loro anima old style. A queste si aggiungono uno spazio per il relax e una cucina attrezzata e condivisa e una pista da bowling retrò. L’inaugurazione è prevista per questo inverno, ma le prenotazioni sono già avviate. E, come abbiamo già detto, PhiliPop-Up non sarà disponibile a lungo, quindi meglio affrettarsi.