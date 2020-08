Settembre di vacanza ai laghi del Trentino Alto Adige

Settembre è il mese perfetto per programmare vacanze e gite fuori porta. Chi ama la montagna può pensare ad un tour dei laghi del Trentino Alto Adige, per godere delle bellezze sui monti, passeggiare tra i sentieri, scoprire qualche nuova meta, rilassarsi circondati dalla natura oppure praticare qualche sport acquatico. Ecco qui una selezione dei luoghi più belli da visitare in questa fantastica regione.