Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

iStock Vista sul borgo di Ripatransone nelle Marche

L’Italia sta conquistando sempre più la stampa estera e lo fa mostrando alcune chicche segrete che si allontanano dall’overtourism. Tra gli ultimi citati, il borgo di Ripatransone ha guadagnato un ruolo da protagonista sul Mirror grazie all’anima medievale e a una particolarità che ha lasciato i giornalisti incredibilmente stupiti.

Il gioiello marchigiano tra le colline con uno skyline da cartolina custodisce un segreto: vicoli così stretti da sfidare i viaggiatori più curiosi ad attraversarli, o almeno provarci. Sulle pagine del Mirror il piccolo centro marchigiano ha acceso i riflettori su quegli spazi minuscoli che invogliano i turisti a esplorare un territorio sconosciuto all’estero.

Perché Ripatransone conquista il Mirror

Perché il Mirror ha fatto un elogio a Ripatransone? Il borgo delle Marche in provincia di Ascoli Piceno ha fatto il giro del mondo per il suo vicolo che misura dai 38 ai 43 centimetri. La rientranza, tra due muri medievali in via Francesco Lunerti 14, è sulla bocca di tutti ed è anche super instagrammabile.

Non ci si ferma alle misure record e alle curiosità; il Mirror e il pubblico internazionale sono innamorati di Ripatransone per l’atmosfera suggestiva che si scopre solo una volta arrivati.

Cosa si nasconde dietro a questa pubblicazione? È più che evidente che i media esteri puntano a mostrare un’Italia più autentica e lontana dagli itinerari più battuti; ecco perché il focus diventano i borghi nascosti e non le celebri città d’arte ormai note. Negli ultimi anni soprattutto, i piccoli centri stanno guadagnando sempre più spazio sia sulle testate cartacee che sul web mostrando una tendenza chiara: i viaggiatori vogliono scoprire le mete meno affollate e Ripatransone rappresenta a pieno questo trend.

iStock

Cosa vedere a Ripatransone

Il vicolo minuscolo di Ripatransone è, senza dubbio, uno dei punti più attrattivi tanto da aver avuto risonanza internazionale. Il borgo tra i più belli d’Italia, pur restando lontano dai grandi circuiti turistici, riesce ad attirare l’attenzione.

Il paese sorge su un crinale tra le valli del torrente Menocchia e del fiume Tesino. La vista fino all’Adriatico nelle giornate limpide è una delle meraviglie che colpiscono, ma passeggiare tra le vie del centro storico con impianto medievale regala l’emozione di camminare nella storia.

Noto come il Belvedere del Piceno e inserito tra i borghi più belli d’Italia, si snoda attorno alla piazza XX Settembre e alla chiesa di Santa Maria della Valle. Nel contesto del paese si trova la sede comunale con all’interno il teatro storico e il museo civico archeologico Cesare Cellini. Altrettanto suggestiva e fotogenica la scalinata di via Margherita che regala uno scorcio panoramico senza paragoni.

Passeggiando senza meta si incontrano architetture rinascimentali e barocche, facciate ottocentesche, botteghe e portali in pietra consumati dal tempo. Un intreccio di vicoli che racconta secoli di trasformazioni urbane lente, stratificate, spesso irregolari.

Chi raggiunge Ripatransone spesso lo fa proprio per il vicolo più stretto d’Italia; desidera fotografarlo e mostrarlo sui social ma andando oltre si scoprono il silenzio delle strade e i panorami da sogno, la cucina della tradizione marchigiana e il lusso di trovarsi in un’Italia che pochi conoscono ma sa sorprendere.