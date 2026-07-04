La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

iStock Koh Samui è tra le mete da raggiungere ad agosto

Viaggiare ad agosto richiede astuzia e una pianificazione intelligente. Se l’Europa si ritrova nel pieno del sovraffollamento estivo, con prezzi alle stelle e città roventi semivuote, la mossa vincente è guardare oltre i confini continentali. Per chi cerca qualcosa di più di una caotica spiaggia affollata, il resto del mondo offre alternative straordinarie e spazi sconfinati.

Se state cercando ispirazione, ecco dove andare ad agosto nel mondo!

Koh Samui: l’isola della Thailandia perfetta per il mare ad agosto

Mentre gran parte del Sud-est asiatico è nel pieno della stagione dei monsoni, Koh Samui rappresenta una felice eccezione culinaria e climatica. Ad agosto, l’isola gode di un microclima favorevole con temperature medie di 29°C e circa sei ore di sole al giorno: i brevi rovesci tropicali rinfrescano l’aria senza rovinare i piani, rendendola la meta ideale dove andare al mare ad agosto fuori dall’Europa.

Scegliere questa destinazione a lungo raggio in estate offre anche un enorme vantaggio economico, con tariffe di voli e resort inferiori dal 20% al 45% rispetto all’alta stagione invernale. Le mattinate sono perfette per godersi il mare calmo e fare snorkeling, mentre i caratteristici mercati serali, come il Fisherman’s Village a Bophut, offrono un’immersione perfetta nella cultura locale.

Aruba: dove andare al mare d’estate per evitare i monsoni

Se state cercando una spiaggia caraibica da cartolina senza l’ansia dei monsoni, Aruba è la risposta perfetta. Situata nel Mar dei Caraibi meridionale, al di fuori della rotta degli uragani, l’isola garantisce giornate calde, soleggiate e prive di tempeste tropicali anche in pieno agosto, confermandosi una meta a lungo raggio incredibilmente affidabile.

Aruba vi accoglierà con l’atmosfera rilassata di distese iconiche come Eagle Beach e Palm Beach, dove le acque turchesi sono ideali per fare snorkeling la mattina presto a Tres Trapi, avvistando tartarughe marine e pesci tropicali. Oltre al relax balneare, agosto è perfetto per esplorare l’anima selvaggia dell’isola: un safari in jeep o un’escursione a cavallo nel Parco Nazionale Arikok vi porteranno tra canyon di cactus, dune di sabbia e grotte storiche.

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Ecuador: un grande viaggio tra natura incontaminata e isole Galapagos

Agosto è il mese ideale per scoprire l’Ecuador, in particolare la regione degli altopiani. Questo periodo coincide infatti con la stagione più secca e soleggiata dell’anno, offrendo le condizioni perfette per ammirare i maestosi panorami andini senza il rischio di piogge torrenziali.

Oltre alla natura, agosto regala un’immersione totale nella cultura locale grazie a un ricchissimo calendario di eventi. A Quito prende vita il Verano de las Artes, un festival ricco di attività artistiche che celebra anche lo storico anniversario dell’indipendenza del Paese, mentre a Loja, nel sud, si può assistere alla suggestiva festa della Virgen del Cisne, tra musiche e danze tradizionali. È anche il momento perfetto per esplorare i mercati e gustare la cucina andina: dalle zuppe calde come il Locro ai piatti a base di maiale come la Fritada.

British Columbia: il meglio del Canada tra montagne e oceano

Se cercate una meta a lungo raggio che combini natura selvaggia e avventura, anche la British Columbia ad agosto è perfetta. Questo mese coincide con il culmine dell’estate canadese, garantendo temperature calde e stabili, perfette per i trekking d’alta quota sopra la linea degli alberi (come il celebre Panorama Ridge) e per i grandi percorsi come il West Coast Trail, finalmente liberi dalla neve che spesso persiste fino a luglio.

Agosto è il periodo ideale per esplorare in kayak o in bicicletta i parchi nazionali della provincia, tra cui lo splendido Pacific Rim vicino a Tofino o i laghi alpini di Yoho. I prati di montagna a Revelstoke e Assiniboine si tingono di colori spettacolari grazie alla massima fioritura alpina e le acque di laghi e oceano raggiungono le temperature migliori per fare il bagno.

È anche il mese perfetto per spingersi nella remota e selvaggia Great Bear Rainforest: i salmoni iniziano a risalire i fiumi, richiamando grizzly e aquile calve e regalando una delle esperienze di avvistamento faunistico più incredibili del pianeta.

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Sulawesi: la gemma nascosta dell’Indonesia

Se desiderate un’esperienza fuori dai radar turistici più affollati, Sulawesi è la scelta più strategica per un viaggio estivo in Indonesia. Mentre le vicine Bali e Lombok registrano il picco di presenze, quest’isola dalla caratteristica forma a orchidea offre ampi spazi incontaminati, una foresta pluviale lussureggiante e un entroterra montuoso straordinario.

Agosto rientra perfettamente nella stagione secca dell’isola, il che lo rende il periodo migliore sia per le attività di terra che per quelle di mare. Le acque calme e limpide offrono una visibilità eccezionale per le immersioni e lo snorkeling nei fondali leggendari del Parco Nazionale di Bunaken e dello Stretto di Lembeh.

Ma è nell’entroterra che agosto rivela il suo valore aggiunto: questo mese coincide infatti con il culmine della stagione delle affascinanti cerimonie funebri tradizionali a Tana Toraja, una delle culture indigene più intatte e singolari del pianeta.

Namibia: la scelta ideale per un safari

Agosto in Namibia coincide con il cuore della stagione secca, il periodo in assoluto migliore per un safari: la totale assenza di piogge spinge enormi mandrie di zebre, gnu, elefanti e i rari rinoceronti neri a radunarsi intorno alle pozze d’acqua del Parco Nazionale Etosha, rendendo gli avvistamenti incredibilmente facili e ravvicinati.

Qui, troverete giornate limpide e temperature diurne piacevoli, ottime per guidare lungo gli oltre 1.500 chilometri di costa atlantica o per scalare le dune di sabbia più alte del mondo a Sossusvlei, nel deserto più antico del pianeta. Dalla desolata e affascinante Skeleton Coast, costellata di relitti e colonie di foche, fino ai paesaggi rocciosi del Damaraland, dove gli elefanti si sono adattati alla vita nel deserto, la Namibia ad agosto offre un viaggio on the road sicuro, spettacolare e lontano dal turismo di massa europeo.

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Perù: clima perfetto e cieli limpidi per scoprire le Ande

Infine il Perù, dove il mese di agosto garantisce cieli limpidi, giornate soleggiate e una totale assenza di piogge sia sulle montagne che nella foresta, offrendo le condizioni climatiche ideali per tutte le principali attività all’aperto.

Il clima asciutto rende agosto il momento perfetto per percorrere il leggendario Inca Trail, il trekking di quattro giorni che conduce fino alle straordinarie rovine di Machu Picchu, senza il rischio di sentieri scivolosi. Gli amanti del trekking d’alta quota possono invece puntare sulla Cordillera Blanca partendo da Huaraz, per sfidare i sentieri che portano ai laghi alpini come la celebre Laguna 69.

Agosto è ottimale anche per esplorare l’Amazzonia peruviana (come il Parco Nazionale Manu o l’area di Iquitos): la stagione permette di fare escursioni a piedi nella foresta pluviale alla ricerca di giaguari e tapiri, o di navigare i fiumi per avvistare i rari delfini rosa. Infine, per chi cerca il mare, il lungo inverno peruviano garantisce le onde migliori dell’anno lungo la costa del Pacifico, rendendo agosto il mese di punta per fare surf a Huanchaco, Chicama o nella soleggiata Máncora.