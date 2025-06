Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Fonte: iStock Cosa fare a Denver in estate

La “Mile High City“, è un mix irresistibile tra spirito western e vibrazioni metropolitane. In estate si trasforma in un vero paradiso: festival musicali open-air, birrifici artigianali a cielo aperto, musei d’avanguardia e un centro urbano vivace che si respira a piedi o in bicicletta. E poi, basta un’ora d’auto per ritrovarsi tra le cime spettacolari delle Rocky Mountains, pronte a offrire escursioni, rafting, wildlife watching e panorami che lasciano senza fiato… ma quali sono i motivi per cui organizzare un viaggio a Denver per l’estate 2025?

Clima perfetto e adatta a tutti

Il primo motivo per cui dovresti fare un viaggio a Denver in estate? La temperatura. Chi ama il caldo da giugno in poi potrà godersi il sole e i 30 gradi mostrando un’anima soleggiata ma non soffocante. La city è perfetta sia per chi cerca adrenalina, sia per chi vuole relax: puoi andare in bici lungo il Cherry Creek Trail, partecipare a una sessione di yoga al tramonto nei parchi urbani o salire su una funivia per vedere Denver dall’alto. Per le famiglie, lo zoo e il museo della natura e della scienza sono tappe obbligate.

Scopri la nightlife dall’anima vintage

Lo skyline di Denver quando il sole tramonta si accende e porta con sé tutta l’anima e la movida della località. Tra i motivi per visitare questa zona del Colorado in estate c’è Larimer Square, un angolo elegante e vivace un tempo rifugio degli artisti della Beat Generation e oggi meta per un aperitivo, una cena o una birretta in uno dei birrifici locali.

Sì, perché Denver non è una città qualunque: è la Napa Valley della birra. Per chi si ferma per qualche settimana è possibile visitare il leggendario Great American Beer Festival: un vero paradiso per chi ama la bevanda a base di luppoli che cambia data ogni anno e viene fatto tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno.

È il periodo migliore per i giardini botanici

Chi cerca natura, zen e bellezza non può perdere i Denver Botanic Garden che in estate sono al loro massimo splendore: un vero e proprio mosaico di fiori e profumi con roseti romantici, serre tropicali e aree che regalano un’esperienza sensoriale unica. Top anche per chi viaggia con i bambini; il calendario appuntamenti propone diverse esperienze interattive.

Fonte: iStock

Voli comodi da Roma a Denver

L’estate 2025 è il momento top per fare un viaggio a Denver in Colorado e tra i motivi c’è proprio il nuovo collegamento che parte da Roma Fiumicino verso quella che è una delle porte d’accesso all’America più autentica. Ad operare la tratta è la United Airlines che attrae verso uan destinazione sorprendente, perfetta per una fuga estiva. Il volo è giornaliero e manterrà un calendario attuvo per tutta l’estate creando una connessione pratica tra Italia e Stati Uniti.

Ci sono match sportivi

Denver è una mecca per chi ama lo sport. Baseball? Vai al Coors Field per tifare i Colorado Rockies. Football? I Broncos ti aspettano all’Empower Field at Mile High, dove ogni partita è uno spettacolo. Basket? I Denver Nuggets giocano al Ball Arena, che diventa una bolgia durante la stagione NBA.

Il calendario eventi del Red Rocks Amphitheatre

Durante l’estate il Red Rocks Amphitheatre propone un calendario vivace con musica e magia in una cornice naturale senza paragoni. Il punto di interesse si trova tra le formazioni rocciose e si presenta come un anfiteatro all’aperto che regala esperienze da pelle d’oca. In estate il clima è perfetto e l’acustica è una delle migliori al mondo; qui suonano dal vivo leggende del rock e non solo.

Fonte: iStock

L’anima simpatica della località

Denver ama stupire. Non ci credi? Dirigiti verso il Colorado Convention Center e alza lo sguardo: un enorme orso blu, alto dieci metri, spia curiosamente all’interno dell’edificio. Si chiama I See What You Mean e ti strappa un sorriso anche se sei nel pieno di un jet lag.

Pochi passi più in là, su Champa Street, due colossali ballerini bianchi danzano in eterno nel cielo di Denver. L’opera si chiama Dancers ed è una vera dichiarazione d’amore alla creatività urbana. Questa è una città dove l’arte contemporanea esce dai musei e si appropria delle strade, trasformandole in gallerie a cielo aperto.

Si svolge l’Underground Music Showcase

Se sei alla ricerca del battito autentico di Denver, l’Underground Music Showcase fa al caso tuo. Il festival musicale trasforma il quartiere di South Broadway in un vero e proprio playground per amanti della musica indipendente durante il mese di luglio. Dai locali underground ai palchi all’aperto, ogni angolo vibra di energia. L’atmosfera è casual, coinvolgente, giovane perfetta per scoprire nuovi artisti prima che diventino famosi.

C’è il Cherry Creek Arts Festival

Durante il mese di luglio a Denver va in scena il Cherry Creek Art Festival, un appuntamento che trasforma le strade della città in un luogo di creatività e positive vibes. Dipinti, sculture, fotografie e installazioni trasformano il quartiere in una galleria a cielo aperto, tra performance live, street food e laboratori creativi, l’arte qui non si guarda soltanto… si vive.

Musei cult con eventi estivi

Il Denver Art Museum è un’icona architettonica oltre ad essere uno dei musei più importanti degli Stati Uniti. L’ala dedicata all’arte contemporanea, firmata da Frederic C. Hamilton, sembra un’astronave atterrata nel cuore della città. All’interno, un’esplosione di colori, forme, provocazioni.

Ma il percorso ha un cuore antico: la sezione dedicata ai nativi americani e al Far West ti catapulta indietro nel tempo, in una terra fatta di miti, cowboy, e natura selvaggia. Non dimenticare di cercare Cow Town, l’installazione con due mucche oversize che pascolano tra i grattacieli. Surreale? Decisamente. E affascinante.

Shopping estivo lungo la 16th Street Mall

Un motivo in più per visitare la città? Lo shopping. La 16th Street Mall è una passeggiata pedonale di quasi 2 chilometri con negozi, caffè e tanta street art. murales nascosti, installazioni e pianoforti colorati rendono il momento dell’acquisto molto più spensierato e bello da vivere. E se viene appetito? Esistono numerosi tex-mex dove si preparano deliziosi taco.

Fonte: iStock

I dintorni immersi nella natura del Colorado

Denver è il punto di partenza perfetto per esplorare il meglio del Colorado. A meno di un’ora c’è il mitico Red Rocks Park & Amphitheatre, un anfiteatro naturale dove la musica incontra la magia della roccia rossa; molti lo considerano il miglior luogo al mondo dove ascoltare un concerto. Sì, proprio il migliore.

Oppure puoi dirigerti a Golden, per imboccare la Lariat Loop, una strada panoramica mozzafiato che ti porta alla tomba di Buffalo Bill. Se sei un amante dei road trip, puoi persino spingerti fino allo Yellowstone National Park, partendo proprio da qui.

L’anima green della città

Denver è natura e d’estate, esplode in tutto il suo splendore. Inizia dal Cheesman Park, perfetto per un picnic o una sessione di yoga sotto gli alberi. Hai voglia di qualcosa di più vasto? Il City Park ti aspetta con laghetti, fiori, e il meraviglioso Denver Museum of Nature & Science, dove puoi ammirare fossili di dinosauri e una vista spettacolare sullo skyline cittadino con le montagne sullo sfondo. Una cartolina vivente.