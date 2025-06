Fonte: iStock/Ufficio stampa Le location del film L'Amico Fedele

“Io e Bing abbiamo vissuto a New York per tre mesi (gennaio-marzo 2024) per l’addestramento e le riprese. Le prime tre settimane le abbiamo trascorse lavorando con Naomi a casa sua, per permettere a lei e Bing di sviluppare un legame e per farle prendere confidenza con Bing sullo schermo. La maggior parte delle riprese si è svolta in diverse location di Manhattan” ha raccontato l’addestratrice dell’alano protagonista Bev Klingensmith.

Il film L’Amico Fedele (The Friend), diretto da Scott McGehee e David Siegel e tratto dal celebre romanzo di Sigrid Nunez, racconta una storia intensa e delicata di amicizia, perdita e amore inaspettato. Al centro della narrazione c’è Iris, una scrittrice newyorkese interpretata da Naomi Watts, che, dopo la morte del suo caro amico e mentore, si trova a prendersi cura di Apollo, un enorme alano che le cambierà la vita. Ma più che un semplice sfondo, New York diventa nel film un protagonista silenzioso e imprescindibile, capace di raccontare con i suoi angoli, le sue strade e i suoi parchi la vita della protagonista. Scopriamo insieme le suggestive location che rendono L’Amico Fedele un omaggio visivo alla Grande Mela.

Dove è stato girato

Le riprese del film si sono svolte interamente nella vibrante città di New York, in particolare nei quartieri residenziali di Manhattan, dove vive la protagonista. L’esterno dell’appartamento di Iris è precisamente al 32 Washington Place and Washington Square West, a Manhattan. Molte scene del film sono immerse in quell’atmosfera tipica dei quartieri meno turistici di New York, quelli dove la quotidianità si intreccia con una vita culturale intensa e un ritmo mai scontato. Passeggiare per le strade di Manhattan, tra i palazzi storici, i piccoli negozi e i caffè nascosti, permette di immergersi nell’esperienza di Iris e di sentire da vicino quel senso di intimità e isolamento che il film riesce a trasmettere.

L’Amico Fedele è un viaggio emotivo attraverso la città che, con i suoi spazi vissuti e autentici, accompagna la protagonista nella sua crescita personale.

City Hall Park

Tra gli angoli più affascinanti di Manhattan che riflettono l’anima contemplativa del film, merita una menzione City Hall Park. Situato nel cuore della Lower Manhattan, tra edifici storici e la vitalità di Broadway, questo spazio verde offre un’oasi di calma tra il caos urbano. Con le sue panchine ombreggiate e le fontane tranquille, è un luogo ideale per passeggiare con il proprio cane, ma nel film è di passaggio per poi raggiungere il veterinario al Greenwich Village Animal Hospital, che si trova al 504 di Hudson Street and West 10th Street.

Madison Square Park

Madison Square Park rappresenta un perfetto equilibrio tra natura e città. Situato tra la 23ª e la 26ª strada, circondato da alcuni dei grattacieli più iconici della città, è un luogo in cui la frenesia urbana sembra rallentare. Nel film si nota Iris che si rilassa sulla panchina del parco dopo aver passeggiato con il suo gigantesco alano Apollo lungo i viali alberati. Il parco, frequentato da residenti, artisti e professionisti, ha il fascino di quei luoghi che sembrano sospesi nel tempo: un perfetto sfondo per una storia che parla di lutto, trasformazione e nuovi inizi.

Washington Square Park

Se c’è un luogo che incarna lo spirito riflessivo e intellettuale di L’Amico Fedele, è sicuramente Washington Square Park. Situato nel cuore del Greenwich Village, da sempre culla della controcultura e della scena letteraria newyorkese, il parco è un crocevia di studenti, musicisti, scrittori e residenti che vivono la città in modo autentico. Qui, tra performance spontanee e silenzi condivisi, il legame tra la protagonista e il suo cane trova un terreno fertile per crescere.

Caffè letterari

Parte importante del racconto è la passione della protagonista per la scrittura e la letteratura. Per chi volesse vivere a pieno lo spirito del film, una tappa obbligata sono le librerie indipendenti e i caffè letterari di New York, veri e propri rifugi per gli amanti dei libri e del confronto culturale. Questi spazi, sparsi nei vari quartieri di Manhattan, sono luoghi ideali per scoprire una città fatta anche di cultura e incontri, lontana dai clamori della metropoli, ma altrettanto vitale. Qui, come nel film, la scrittura diventa strumento di elaborazione del dolore e di connessione con gli altri, umani e non.

In particolare nel film si nota il Dawn’s ‘Til Dusk, un accogliente caffè situato nel cuore di DUMBO, Brooklyn, al 33 Main Street. Fondato dai creatori di One Girl Cookies, il locale è pensato come un punto di ritrovo per la comunità, dove ogni cliente può sentirsi a casa. L’attenzione è rivolta a ingredienti freschi, stagionali e sostenibili, con un menù che riflette le tradizioni culinarie di New York e l’energia vibrante di Brooklyn. Aperto tutti i giorni dalle 8:00 alle 20:00, offre un’esperienza culinaria che accompagna i clienti dalla colazione alla cena, con un’atmosfera calda e conviviale ispirata alla comunità locale.