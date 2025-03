Fonte: Getty Castello Ruspoli e il suo giardino: tutto quello che devi sapere

Ci sono luoghi che proiettano direttamente in un sogno coloro che li visitano, sono quei posti un po’ magici in cui la mano dell’uomo e quella della natura hanno lavorato insieme per dare vita alla meraviglia più incredibile.

E sono anche i posti che vale la pena raggiungere nella stagione giusta quando i colori catturano lo sguardo. Accade, ad esempio, nel cuore dell’Italia: nel nord del Lazio, infatti, si trova un antico castello che custodisce anche uno dei giardini rinascimentali più belli, importanti e meglio conservati d’Europa.

Siamo a Vignanello, in provincia di Viterbo, dove possiamo ammirare Castello Ruspoli e i suoi giardini affascinanti. Qui ci sono tutti gli ingredienti per rendere questo luogo la meta perfetta per una gita o una vacanza, magari in primavera quando la natura si riveste delle sue sfumature più belle e ammalianti.

Tutto quello che devi sapere su Castello Ruspoli e sul suo splendido giardino in stile rinascimentale.

Dove sono Castello Ruspoli e il suo giardino

Nel cuore dell’Italia esiste un luogo in cui la bellezza ha una delle sue dimore più affascinanti. Ci troviamo nel nord del Lazio, nella Tuscia, in provincia di Viterbo. Qui, nel comune di Vignanello, si trovano Castello Ruspoli e il suo giardino.

Questo antico edificio è in via dell’Uliveto e si può raggiungere facilmente e in poco tempo non solo da Viterbo, da cui dista solamente 18 chilometri, ma anche da Roma: infatti la distanza che separa il maniero dalla Capitale è di soli 71 chilometri. Per chi vuole, invece, arrivare qui da altre parti d’Italia o d’Europa è bene sapere che la distanza da Fiumicino è di 92 chilometri.

Cosa vedere

Raggiungere questo luogo nel Lazio significa fare una passeggiata nella storia, il castello, infatti, può essere fatto risalire a tempi davvero antichi: basti sapere che è stato donato da papa Clemente VII nel 1531 a Beatrice Farnese Baglioni, la figlia Ortensia poi sposò Ercole Sforza Marescotti e come dote aveva proprio il maniero. Ma l’origine è precedente e potrebbe essere fatta risalire all’847 quando era una rocca fortificata, poi trasformata in convento per i monaci Benedettini.

Quello che vediamo oggi, a quanto pare, è il risultato di lavori successivi e risalenti proprio al 1500. La pianta è a base quasi quadrata e la struttura è dotata di quattro torrioni angolari, mentre nel perimetro vi è un fossato.

La realizzazione del giardino che si trova alle spalle del maniero, invece, è avvenuta successivamente: nel 1610 fu voluto da Ottavia Orsini, il papà era il creatore del giardino di Bomarzo. All’italiana e in stile rinascimentale, è meraviglioso e può essere ammirato ancora oggi.

Questa area è composta da un giardino di verdura, con siepi che costruiscono bellissimi disegni e con al centro una fontana, poi vi è quello che viene definito giardino segreto con fiori che sbocciano colmando lo sguardo di meraviglia e colori. Completano il tutto il Barchetto e il Barco.

Quando si visita questo luogo si possono esplorare sia gli interni del castello che il giardino, ma anche scoprire fotografie e ritratti d’epoca per conoscere meglio le persone che qui hanno vissuto e che sono legate a questo edificio.

Chiaramente merita una visita anche il paese, alla scoperta della sua storia e degli edifici religiosi e civili di tante epoche differenti che lo punteggiano. Senza dimenticare i Connutti, antichi passaggi che si trovano sottoterra sotto il paese.

Quando andare

Il periodo migliore per visitare il Catello Ruspoli e il suo giardino è senza dubbio la primavera, per poter godere delle belle giornate e ammirare questo luogo con la luce e i colori di questa stagione. Il Castello, comunque, è accessibile per gran parte dell’anno ed è possibile affittarlo per eventi e cerimonie.

Info utili per programmare la visita

Raggiungere il Castello e il giardino è semplice e in auto da Viterbo o da Roma ci si mette davvero pochissimo.

Le aperture al pubblico avvengono unicamente il venerdì, il sabato e la domenica (oltre alle giornate festive) dal mese di febbraio a quello di dicembre (con chiusura a luglio). Ovviamente si tratta di date che possono subire variazioni per cui è sempre bene verificare l’effettiva possibilità d’accesso.

Nella visita, che è guidata e ha una durata di circa un’ora, sono compresi gli interni, il giardino e sono inclusi il parcheggio custodito e la possibilità di rimanere nell’area esterna (ovvero Giardino Rinascimentale e Parco della Marescotta) anche dopo.

Nel dettaglio si potranno ammirare: le principali sale del Piano Nobile, la Cappella di Santa Giacinta Marescotti, i Giardini Rinascimentali.

La prenotazione è obbligatoria e il prezzo del biglietto varia: adulti e ragazzi oltre i 15 anni pagano 15 euro, dai 5 ai 15 anni pagano dieci euro, mentre è gratuito l’ingresso ai bambini fino ai 5 anni e per i visitatori con disabilità.

Ci sono degli slot orari a cui attenersi: 10, 11:15, 12:30, 15 e 16:15, mentre il venerdì l’apertura – secondo quanto è segnalato nel sito – è unicamente pomeridiana.

Un luogo da conoscere e da scoprire in tutta la sua meraviglia e che fa parte della Rete Dimore Storiche del Lazio.