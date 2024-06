I migliroi quartieri dove dormire a Bucarest

Quali sono i migliori quartieri dove dormire a Bucarest? Ecco le zone migliori per scoprire la capitale della Romania in base al tipo di vacanza desiderata

Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Fonte: iStock In quale zona dormire a Bucarest

Bucarest, capitale della Romania, può essere considerata una perla preziosa tra le capitali europee, un città che conquista con il suo fascino seducente. Il motivo è semplice, è un mix potente di storia, cultura e divertimento che la rende ideale per una vacanza lunga, ma anche solo per un weekend. Passeggiare per le sue strade è un tuffo nel tempo in cui si possono scoprire tutti i segreti di questa città ricca di magia e cultura. Altro dettaglio per cui è amata dai turisti di tutto il mondo? La sua movida notturna, vivace e sempre attiva grazie ai numerosi bar, pub e locali di tendenza. Se si ha in programma un viaggio a Bucarest, ecco un elenco dei migliori quartieri per gli hotel dove dormire.

Quali sono i migliori quartieri per dormire a Bucarest?

Nell’esperienza di una vacanza non è semplice capire quali luoghi sono migliori di altri, eccetto per le attrazioni e le cose da fare. Se si deve decidere l’hotel dove alloggiare per trascorrere giorni piacevoli è opportuno conoscere quelli che sono i quartieri che, in base alle nostre esigenze, possono offrirci la soluzione perfetta. Ecco una lista di quelli che sono i migliori quartieri per dormire a Bucarest, tra il centro storico e i luoghi più residenziali e tranquilli, avendo sempre presente che si tratta di una meta economica, quindi che è possibile trovare formule ideali a prezzi più che accessibili.

Centro storico (centrul vechi)

Il centro storico di Bucarest rappresenta il cuore pulsante della città. Ricco di numerose attrazioni, negozi e locali, è sicuramente un quartiere adatto a tutti, dai ragazzi in cerca di divertimento, agli adulti alla scoperta della cultura romena, fino alle famiglie con bambini. Tra le cose da non perdere ci sono sicuramente la curtea veche, residenza dei principi di Valacchia nel XV secolo e oggi diventata museo archeologico; la chiesa patriarcale con la sua architettura bizantina e le numerose piazze. Suggestivo partecipare a qualche spettacolo di musica tradizionale romena in uno dei locali tipici del centro storico. Gli hotel sono molti, la scelta dipende solo dalle esigenze di ogni turista, ma se si cerca maggiore tranquillità è consigliato alloggiare nella parte sud, sulla sponda del fiume, un po’ più silenziosa.

Consigliato per: tutti.

tutti. Svantaggi: è un po’ rumoroso la sera.

Lipscani

Il quartiere Lipscani fa parte del centro storico e prende il nome di una delle strade principali. Per anni centro del commercio cittadino, successivamente caduto in rovina, oggi rappresenta uno dei luoghi più vivaci della cultura con i suoi teatri, le sue mostre e i vari murales. Lipscani è elegante e ricco di charme grazie all’architettura Art Nouveau che lo fanno sembrare una piccola Parigi. Qui l’atmosfera è rilassata e tranquilla. Tra le attrazioni da visitare ci sono la Chiesa Stavropoleos, di tradizione ortodossa che vanta un’architettura unica, interessante anche per i suoi affreschi interni; il Muzeul Micul Paris, dedicato alla storia del quartiere e alla sua influenza francese.

Consigliato per: famiglie con bambini, coppie.

famiglie con bambini, coppie. Svantaggi: può essere un po’ affollato nel fine settimana.

Fonte: iStock

Universitate

Quartiere giovane e dinamico, Universitate è ricco di librerie e luoghi alternativi ed è la sede dell’Università. Tipicamente bohemien, è situato tra il centro storico e il quartiere di Piata romana ed è frequentato principalmente da studenti e giovani in cerca di luoghi curiosi e stimolanti. Essendo un luogo frequentato principalmente dagli universitari, i prezzi degli hotel qui sono ancora più bassi degli altri quartieri di Bucarest. Propone anche numerosi ostelli e affittacamere. Ogni sera è vivace e frizzante, motivo per cui non è consigliato per le famiglie con bambini che hanno bisogno di relax e tranquillità.

Consigliato per: giovani, turisti avventurosi.

giovani, turisti avventurosi. Svantaggi: rumoroso la sera.

Piata Romana

Piata Romana è un quartiere residenziale ed esclusivo, ricco di viali alberati e ville del XIX secolo. Tra le altre cose interessanti che si possono trovare ci sono numerose caffetterie esclusive, musei e ristoranti di lusso. Da non perdere qui: il museo nazionale di arte romena e l’Ateneo Rumeno, la sala concerti risalente al 1888. Proprio per la sua esclusività qui i prezzi degli hotel sono più alti rispetto alla media degli altri quartieri, ma in ogni caso non eccessivi. Per muoversi in città con i mezzi pubblici, è perfetta la linea M2 della metro.

Consigliato per: famiglie, turisti che cercano arte e cultura.

famiglie, turisti che cercano arte e cultura. Svantaggi: non ha grande movida notturna. Fonte: iStock

Cotroceni

Il quartiere Cotroceni è situato a ovest del Palazzo del Parlamento e del centro storico ed è sede di molte attrazioni come il Palazzo Cotroceni, residenza ufficiale del Presidente della Romania e il Cotroceni National Museum. Altre cose da non perdere? Molte aree verdi, tra le quali i giardini botanici di cui è impossibile non innamorarsi. L’atmosfera tra le sue strade è rilassata e piacevole, ideale per i turisti che amano la tranquillità. Non mancano i negozi, i bar e locali dove poter sorseggiare caffè. I prezzi degli hotel sono leggermente più alti della media. Per muoversi è necessario utilizzare i mezzi pubblici, nel dettaglio le linee M1 e M3 della metro.

Consigliato per: famiglie, turisti appassionati della natura e della tranquillità.

famiglie, turisti appassionati della natura e della tranquillità. Svantaggi: lontano dal centro.

Quando visitare Bucarest?

Indipendentemente dal nostro budget e dalle nostre esigenze, Bucarest ha il quartiere perfetto per tutti. Stessa cosa si può dire per il periodo migliore per visitare la città romena. Sì, perché ogni stagione è perfetta, visto che non ci sono particolari controindicazioni, tutto dipende da cosa si preferisce. Scopriamo gli elementi che contraddistinguono le stagioni in Romania: