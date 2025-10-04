iStock Lego Edificio adibito a uffici di Billund

Billund, piccola città nel cuore della Danimarca, è da sempre conosciuta come la capitale dei LEGO. Questo piccolo centro urbano, circondato da paesaggi verdi e tranquilli, ha saputo trasformarsi in un vero e proprio polo turistico internazionale, capace di attrarre famiglie, appassionati di design e amanti delle esperienze creative.

Nel 2026, grazie a novità entusiasmanti all’interno dei suoi parchi tematici e musei, ma anche a nuove rotte dirette dall’Italia, Billund si prepara a diventare una meta imperdibile per chi cerca una vacanza originale e stimolante.

Visitare la città significa immergersi in un mondo fatto di mattoncini colorati ma anche scoprire tradizioni locali e collezioni uniche come quella degli oltre 1.200 orsetti, provenienti dalla collezione di Gunhild Kirk Johansen, al Teddy Bear Art Museum.

LEGO House: un’esperienza immersiva nel mondo dei mattoncini

La LEGO House, conosciuta anche come “Home of the Brick“, è uno dei centri più innovativi al mondo dedicati alla creatività e all’ingegno. Questo spazio di 12.000 metri quadrati offre ai visitatori esperienze uniche, capaci di stimolare la fantasia attraverso laboratori interattivi, giochi e sfide di costruzione.

Da quest’anno, la struttura propone la LEGO Masters Academy – con i livelli Foundational e Advanced – un programma ispirato al celebre show televisivo LEGO Masters, che permette a bambini e adulti di cimentarsi in un’avventura indimenticabile.

Nel 2026 verranno inaugurati due nuovi livelli dell’Academy: Family Fun, perfetto per le famiglie e per i costruttori alle prime armi e Mastery, per chi ambisce a diventare un vero LEGO Master.

Ogni attività è progettata per sviluppare abilità tecniche, logiche e artistiche, trasformando la visita in un’esperienza educativa e divertente allo stesso tempo.

Minifigure Speedway: la nuova montagna russa di LEGOLAND per il 2026

Nel 2026 LEGOLAND Billund Resort sorprenderà ancora una volta i suoi visitatori con l’apertura del Minifigure Speedway, una nuova montagna russa a tema famiglia che promette emozioni e divertimento per tutti.

iStock

Si tratta di un Dueling Coaster, dove due squadre si sfideranno in una corsa serrata: la squadra “Legends” e la squadra “All Stars”. Gli ospiti potranno scegliere la propria squadra e vivere l’adrenalina della gara.

L’attrazione sarà situata al centro del parco, tra le aree “Knights Kingdom” e “Adventure Land”, e raggiungerà un’altezza di quasi 17 metri. Una minifigure gigante di Roxie – la minifigure del pilota di speedway – alta nove metri, sorgerà davanti alla nuova attrazione.

La combinazione di adrenalina e interattività rende il Minifigure Speedway un’aggiunta unica all’offerta di LEGOLAND Billund, capace di affascinare sia gli appassionati di montagne russe sia le famiglie in cerca di esperienze immersive e coinvolgenti. I lavori per la nuova montagna russa sono già iniziati, con apertura prevista all’inizio della stagione 2026.

Nuove rotte dirette dall’Italia: Billund a portata di volo

Raggiungere Billund – Danimarca occidentale – sarà ancora più semplice dalla primavera 2026 grazie alle nuove rotte dirette dall’Italia. Norwegian ha infatti annunciato voli in partenza da Milano Bergamo, Roma e Napoli, rendendo la città accessibile in poche ore.

Questi collegamenti permetteranno ai viaggiatori italiani di raggiungere con più facilità la capitale dei LEGO. La comodità dei voli diretti renderà Billund una destinazione perfetta per brevi soggiorni o vacanze più lunghe, offrendo la possibilità di organizzare itinerari flessibili senza rinunciare al comfort e alla rapidità di spostamento.