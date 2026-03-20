PhD in Psicologia Cognitiva, Travel Blogger, Coordinatrice di Viaggio e Redattrice Web di turismo, una vita fatta di viaggi, scrittura e persone

Getty Images Un delle meravigliose Isole San Blas

Se siete curiosi di sapere il vero significato di arcipelago dovete pensare alle San Blas: sono centinaia di frammenti di terra sparsi nel Mar dei Caraibi, lungo la costa nord-orientale di Panama. Attenzione però, perché se cercate comfort standardizzato non siete nel posto è giusto. Questo, infatti, è un territorio che appartiene prima di tutto al popolo Guna, una comunità indigena che ha conquistato autonomia politica nel 1925, difendendo lingua, tradizioni e gestione del territorio con una determinazione rara nel continente latinoamericano.

Non a caso il nome ufficiale della regione, Guna Yala, significa per l’appunto terra dei Guna. E questo è un dettaglio che pesa ben di più di quanto sembri: si tratta di un sistema culturale preciso, regolato da leggi proprie e da un rapporto diretto con il mare. Oltre 300 isole punteggiano l’orizzonte, ma solo meno di 50 ospitano villaggi stabili. Le altre rimangono lembi di sabbia circondati da acqua trasparente, spesso grandi quanto un campo da calcio (a volte persino più piccoli).

Ci sono le palme da cocco poi, davvero tantissime, piegate dagli alisei verso ovest e il mare che resta basso per decine di metri dalla riva. I fondali sono chiarissimi, al punto da trasformare l’acqua in una tavolozza che oscilla tra il turchese e il verde lattiginoso. Da queste premesse è evidente che qui i resort di lusso quasi non ci sono, e per la felicità di chi ama l’autenticità non si registrano nemmeno infrastrutture invasive.

Si dorme in capanne di legno con tetti di palma intrecciata, oppure in bungalow su palafitte costruiti direttamente sull’acqua. L’energia elettrica è limitata, l’aria condizionata pure (se non del tutto assente) e la connessione instabile. E no, non sono mancanze, sono più che altro parte integrante dell’esperienza.

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Cayos Holandeses, l’arcipelago dentro l’arcipelago

Tra le isole più belle non possiamo non citare i Cayos Holandeses, che nei fatti rappresentano una sorta di versione estrema delle San Blas. Sono una manciata di isole lontane dalla costa, remote anche rispetto al resto dell’arcipelago. Raggiungerle implica una traversata più lunga, spesso affidata a barche a vela o motoscafi potenti.

Qui la sensazione dominante riguarda l’assenza: non ci sono vere strutture turistiche e la presenza umana è ridotta al minimo, limitata a minuscoli insediamenti. Però c’è tanta sabbia chiarissima, vegetazione essenziale e acqua che sfiora livelli di trasparenza irreali. Il fondale ospita barriere coralline ben conservate, con pesci tropicali che si muovono tra le formazioni come in un acquario naturale.

Guanidup, equilibrio tra natura e cultura

Situata in posizione centrale, Guanidup si rivela un buon punto di partenza per esplorare diverse isole di questo arcipelago di Panama. L’ambiente naturale mantiene caratteristiche tipiche delle San Blas con sabbia bianca e acqua trasparente, ma qui emerge anche una connessione più evidente con la cultura Guna.

Escursioni verso isole abitate permettono di osservare la vita quotidiana, con case costruite con materiali locali, tetti in palma, attività legate alla pesca e alla lavorazione artigianale. Le donne indossano molas, tessuti ricamati a mano con motivi geometrici complessi. Ogni pezzo racconta una storia, spesso legata alla natura o alla simbologia tradizionale. Il mare intorno ospita razze, stelle marine e piccoli squali di barriera.

Isla Maquina, cuore resistente della tradizione Guna

Isla Maquina è senza dubbio una delle realtà più autentiche dell’arcipelago, in quanto l’influenza esterna appare minima. Le abitazioni seguono ancora modelli tradizionali, quindi ordinate e costruite con materiali naturali. C’è un però che occorre sapere: da questi parti non si viene per le spiagge (anche se non mancano).

Chi sceglie di visitarla lo fa per osservare una comunità che ha deciso di rimanere fedele a se stessa. Passeggiare tra le case equivale perciò a entrare in un contesto vivo, non costruito per i visitatori. Isla Maquina è quindi un’occasione rara per comprendere davvero cosa significhi autonomia culturale.

Coco Blanco, minimalismo puro

Poi ancora Coco Blanco, talmente tanto piccolina che si percorre in pochi minuti. Si tratta infatti di un anello di sabbia circondato da acqua chiarissima, qualche capanna e poche, se non pochissime, persone. In sostanza è l’essenza dell’isola tropicale ridotta al minimo indispensabile.

Le giornate scorrono tra bagni e pause sotto le palme, anche perché il mare offre buone condizioni per lo snorkeling, con fondali accessibili e ricchi di vita.

Isla Perro, la bellezza della semplicità

Per ultima (ma ce ne sono anche altre che valgono davvero la pena) Isla Perro, che si distingue tra le prime scelte per la vicinanza a un relitto di nave affondato in acque basse che attira banchi di pesci tropicali colorati e coralli vivaci. Sabbia candida circonda l’intero perimetro con una manciata di palme da cocco che proiettano ombre leggere sulle capanne, tutte semplici ed erette con materiali naturali.

Le strutture ospitanti seguono lo stile Guna, vale a dire con pavimenti sabbiosi e pareti in canna che lasciano entrare la brezza marina costante. L’isoletta offre anche fondali trasparenti ideali per osservare creature marine senza sforzo. Le comunità locali preparano piatti a base di pesce appena catturato e riso al cocco serviti in porzioni generose.

Come arrivare alle Isole San Blas

Come si può evincere da quanto detto sopra, per raggiungere le San Blas ci vuole un certo tipo di organizzazione. Il punto di partenza più comune è Panama City, capitale del Paese. Da qui si parte all’alba con veicoli fuoristrada diretti verso la costa caraibica. Il viaggio dura più o meno 4 ore, attraversando zone di foresta e tratti stradali irregolari.

La destinazione è Cartí, piccolo porto situato all’interno della regione autonoma. Da questo punto si prosegue via mare su imbarcazioni in legno con motore fuoribordo che collegano la costa alle isole in circa 30 minuti (anche se la durata varia in base alla destinazione).

Esiste anche l’opzione aerea: piccoli voli interni raggiungono alcune isole dotate di pista, tra cui El Porvenir. Una soluzione certamente più rapida, ma meno diffusa.

Una volta arrivati, gli spostamenti avvengono esclusivamente via mare tramite barche locali, canoe tradizionali e catamarani per itinerari più lunghi. E no, non ci sono strade e nemmeno collegamenti terrestri tra le isole.

Le San Blas richiedono adattamento, ma in cambio regalano una delle esperienze più autentiche dei Caraibi: un equilibrio fragile tra natura e cultura che resiste ancora oggi.