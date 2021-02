Albarella, l’isola felice, perfetta per le famiglie italiane

editato in: da

Esiste un’enclave che è un paradiso, in un luogo alquanto inaspettato. Un luogo conosciuto finora a pochi della zona, ma che negli ultimi tempi è diventato un esempio di eccellenza, sicurezza e spensieratezza. È l’isola di Albarella, in provincia di Rovigo, immersa nel parco del Delta del Po.

Si trova nel Comune di Rosolina ma, una volta superato il check point che tiene lontano chi non soggiorna sull’isola o non ha prenotato un tavolo in uno dei suoi ristoranti, è come entrare in un mondo a parte.

A darne un giudizio positivo sono gli ospiti che hanno trascorso le vacanze, il più delle volte in famiglia, sull’isola nel 2020. Con i suoi ampi spazi immersi nella natura, Albarella è stata promossa come “isola sicura“. Distanziamento, pace e relax lontano dagli assembramenti del turismo di massa e le attività sportive outdoor sono le principali caratteristiche di quest’isola, che conta 600 ettari e può ospitare fino a 10mila villeggianti.

A incidere positivamente sulla fama di Albarella è stato soprattutto l’ottimo feedback ricevuto riguardo la pulizia e l’organizzazione degli spazi nelle case in affitto, l’organizzazione del servizio ricevimento, la completezza delle informazioni ricevute in fase di prenotazione, la professionalità e la disponibilità del personale all’accoglienza e impiegato nei servizi offerti. Positivo, in chiave di sicurezza sanitaria, anche il controllo degli ingressi nell’isola e la sorveglianza operata 24 ore su 24.

All’interno dell’isola si gira solo a piedi o in bicicletta o con il trenino che porta gli ospiti da un punto a un altro. Le auto, che devono viaggiare a una velocità massima di 30 chilometri orari, sono ammesse solo per entrare e uscire. Il silenzio, qui, regna sovrano. L’atmosfera è resa ovattata dalla fitta vegetazione che caratterizza l’intera isola ed è uno dei luoghi più rilassanti che esistano in Italia.

Anche per la stagione 2021, Albarella manterrà elevati i suoi standard qualitativi che le hanno permesso di essere la destinazione preferita dagli ospiti che fanno della sicurezza un requisito fondamentale. Sarà mantenuto, per esempio il distanziamento tra gli ombrelloni della spiaggia che già di per sé è molto ampia e lo garantiva anche prima. Saranno ottimizzati i percorsi di accesso a tutti i servizi quali piscine e ristorante e verrà ulteriormente ampliata l’offerta del fitness all’aperto, garantendo quindi sempre il distanziamento interpersonale ed evitando assembramenti nelle zone di maggior afflusso.

Albarella è detta l’isola dello sport: il centro velico organizza corsi di vela, windsurf, kite e sup. C’è persino un diving center. Chi ama praticare sport qui troverà pane per i propri denti: c’è il campo da calcio, il maneggio per andare a cavallo alla scoperta del Delta del Po lungo le ippovie, il tiro con l’arco in mezzo al bosco, ci sono 23 campi da tennis in terra rossa e persino uno con la tribuna per quando si disputano i tornei, e c’è anche un bellissimo campo da golf da 18 buche immerso in un parco di 70 ettari dove vivono i daini in completa libertà.

Per chi deve scegliere una meta perfetta dove trascorrere le vacanze con i bambini Albarella è la destinazione numero uno. Sono tantissime le attività destinate ai più piccoli e ai ragazzi. Dopo l’inaugurazione del parco avventura AlbarellaLand, lo scorso anno, nel 2021 ad arricchirlo arriveranno due nuove attrazioni: l’altalena vichinga e il ponte tibetano, realizzati in legno di robinia e materiali ecosostenibili, perché l’isola è soprattutto un meta green e rispettosa dell’ambiente. Ma ci sarà anche un parco aquatico gonfiabile unico al mondo, AlbarellaSplash, con 12 attrazioni che si snodano lungo un percorso di oltre 45 metri.