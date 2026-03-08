PhD in Psicologia Cognitiva, Travel Blogger, Coordinatrice di Viaggio e Redattrice Web di turismo, una vita fatta di viaggi, scrittura e persone

È impossibile resistere all’energia magnetica, quasi elettrica, che emanano le pareti di questa magica terra. Raiatea, parte delle Isole della Società, nella Polinesia Francese occidentale, è infatti conosciuta anche con un soprannome che pesa più di qualsiasi slogan turistico: Isola Sacra (o Isola Originale).

Il motivo affonda le radici in una supremazia spirituale e politica che per secoli ha dominato gran parte dell’Oceano Pacifico. Raiatea, anticamente chiamata Havai’i, viene considerata la terra emersa per mano degli dei, il punto esatto in cui iniziò la creazione del mondo secondo la cosmogonia polinesiana.

Non a caso, fu anche la prima isola dell’area a essere abitata, tanto da divenire il fulcro politico e religioso di un vasto mondo oceanico, il cosiddetto Triangolo Polinesiano, una regione che copre milioni di chilometri quadrati di Pacifico.

Cosa vedere a Raiatea

L’isola di Raiatea, rispetto all’ideale paradisiaco che circonda l’immaginario sulla Polinesia Francese, va prima di tutto capita. Il visitatore deve giungervi consapevole che qui serve tempo, ascolto e curiosità. Ma del resto, le sue attrazioni principali raccontano potere spirituale, geologia, botanica e navigazione ancestrale, al punto che chi vi approda entra in un capitolo fondativo della civiltà Maohi.

Il Marae Taputapuātea

Sulla costa sud-orientale, su una penisola affacciata sulla laguna, si estende il complesso cerimoniale più importante di tutta questa regione geografica del Pacifico. Parliamo del Marae Taputapuātea, iscritto persino nella lista UNESCO, che rappresenta un paesaggio culturale unico (e non è un’esagerazione).

Un marae è uno spazio sacro delimitato da piattaforme di pietra basaltica. Qui si celebravano riti religiosi, investiture politiche e cerimonie funebri. A Taputapuātea, però, il potere aveva una dimensione oceanica: capi e sacerdoti provenienti da arcipelaghi lontani giungevano per consacrare alleanze e legittimare discendenze.

La piattaforma principale, rivolta verso il mare, indica il legame tra il mondo terreno e quello degli antenati. Le canoe a bilanciere partivano da questa costa per attraversare l’oceano e, ancora oggi, navigatori tradizionali considerano il sito un punto di riferimento simbolico.

Il fiume Faaroa

In un territorio insulare dominato dall’oceano, un fiume navigabile rappresenta un’eccezione. Eppure Raiatea vanta anche un corso d’acqua dolce di questo tipo. Si chiama Faaroa, scorre nella parte orientale dell’isola e può essere risalito in kayak, canoa a bilanciere o piccola imbarcazione.

Le sue rive sono una galleria botanica naturale, con bambù, mape, alberi del pane e liane che scendono verso l’acqua. E, mentre le montagne si riflettono nella superficie scura, una guida locale racconta leggende legate agli spiriti delle valli e spiega l’uso tradizionale delle piante medicinali. Poco distante, un giardino raccoglie specie tropicali e alberi da frutto, testimonianza della fertilità vulcanica del suolo.

Il Monte Temehani e la Tiare Apetahi

Il Temehani raggiunge oltre 700 metri di quota e domina Raiatea con il suo altopiano roccioso. Nella cosmologia polinesiana veniva paragonato a un Olimpo locale, dimora di divinità e posto carico di significato.

Il sentiero attraversa foreste di conifere introdotte e vegetazione autoctona. L’ultimo tratto conduce su un pianoro battuto dal vento in cui cresce la Tiare Apetahi, fiore endemico che vive soltanto su questa montagna.

Ha cinque petali candidi e un profumo delicato, ed è pure protetto dalla legge ambientale anche perché simbolo di fragilità e orgoglio identitario. La sua presenza racconta l’isolamento biologico di questo angolo di mondo e la necessità di tutela del suo prezioso territorio.

Da lassù lo sguardo abbraccia Taha’a, Huahine, Bora Bora e Maupiti, mentre l’oceano si apre in tutte le direzioni.

Le Tre Cascate di Hamoa

Un sentiero tra campi coltivati e boschi porta a tre fragorosi salti d’acqua che scendono lungo i pendii interni. Felci giganti e castagni tahitiani incorniciano il percorso, per poi specchiarsi sulle vasche naturali ai piedi delle cascate che invitano a una sosta rinfrescante. Questo itinerario racconta il volto più verde di Raiatea, lontano dalla costa.

Uturoa e la vita quotidiana

Infine Uturoa, il centro principale dell’isola e anche porto con mercato, negozi di artigianato, panetterie con croissant e pane al cocco. La domenica mattina il mercato espone pesce di laguna, frutti tropicali e firi firi fritti. Dal molo si osservano yacht e traghetti diretti verso Taha’a (l’isola gemella di Raiatea). Le facciate delle case ospitano invece murales realizzati durante festival di street art, segno di una comunità dinamica.

Le spiagge più belle di Raiatea

Raiatea ha poche spiagge sulla massa principale, ma concentra vere e proprie meraviglie sui motu, piccoli isolotti sabbiosi che punteggiano la laguna condivisa con Taha’a. In zona l’acqua (manco a dirlo) assume sfumature che vanno dal turchese lattiginoso al blu profondo, mentre la barriera corallina protegge questi lembi di sabbia, habitat di palme e uccelli marini.

Motu Ofetaro : si trova di fronte a Uturoa ed è facile da raggiungere in barca. Qui la sabbia è chiara e i fondali bassi sono ideali per nuotare e osservare pesci tropicali.

: si trova di fronte a Uturoa ed è facile da raggiungere in barca. Qui la sabbia è chiara e i fondali bassi sono ideali per nuotare e osservare pesci tropicali. Motu Iriru : nella baia di Faaroa, sfoggia un’atmosfera tranquilla. Un fatto curioso è la presenza di un vecchio catamarano arenato che aggiunge un tocco insolito al panorama.

: nella baia di Faaroa, sfoggia un’atmosfera tranquilla. Un fatto curioso è la presenza di un vecchio catamarano arenato che aggiunge un tocco insolito al panorama. Motu lungo la costa di Taha’a: escursioni giornaliere includono soste su isolotti con picnic tradizionali. Si pranza con poisson cru marinato nel lime e latte di cocco, sotto tettoie di foglie intrecciate.

La magnifica laguna turchese che circonda l’isola è anche territorio di squali pinna nera, razze e tartarughe marine.

Come arrivare

L’interessante Raiatea si raggiunge in aereo da Papeete, capitale di Tahiti, con un volo di circa 45 minuti. Collegamenti frequenti la uniscono anche a Bora Bora e Huahine. L’aeroporto si trova sulla costa nord. Da lì si prosegue in auto o transfer verso l’alloggio.

Il clima è tropicale marittimo. La stagione più asciutta va da maggio a ottobre, con temperature gradevoli e alisei costanti. Il periodo più umido si estende da novembre ad aprile, con rovesci intensi e vegetazione particolarmente rigogliosa. Chi ama trekking e visite culturali privilegia i mesi meno piovosi. Chi cerca una natura esplosiva, invece, accetta qualche scroscio in cambio di cascate più spettacolari.