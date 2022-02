Tra cielo e mare: il trekking urbano di Trieste

Situato sull’altopiano del Carso, il quartiere più romantico e suggestivo di Trieste, si affaccia sulla città come fosse il suo balcone garantendo a cittadini e viaggiatori visioni magiche e straordinarie. Impossibile non avvistarla, la terrazza di Villa Opicina è situata proprio in corrispondenza dell’obelisco che campeggia nella zona.

Arrivare fin qui è un’esperienza quasi fiabesca. Non c’è una zucca a trasportarci in cima, ma un tram antico e straordinario, che si inerpica su un dislivello di 329 metri fino a giungere a destinazione.

Una terrazza panoramica e un obelisco suggestivo attendono chi arriva. Cosa volere di più? Forse una strada sulla quale passeggiare per ammirare la bellezza della città e del suo golfo? C’è anche quella, è la strada Vicentina conosciuta da tutti come strada Napoleonica.

Trieste: la Strada Napoleonica

Un sentiero urbano situato in perfetto equilibrio tra cielo e terra: è questa la strada Napoleonica, un percorso percorribile a piedi, o in bicicletta, in solitaria, con gli amici o con l’intera famiglia e che permette di godere di alcuni dei panorami più belli della città e del nostro Paese intero.

Cinque chilometri di facile percorrenza adatti a tutti che si snodano da Opicina a Prosecco. Da una parte il bosco e la natura lussureggiante che cambia a ogni ora del giorno e ogni stagione, dall’altra il mare che si perde all’orizzonte, al centro un’ampia strada di ghiaia illuminata dal sole che conduce alla scoperta dei scorci più romantici e panoramici di Trieste.

I più coraggiosi possono addentrarsi nelle viscere della natura percorrendo quei sentieri più stretti e apparentemente nascosti che si snodano sinuosi in mezzo al bosco e che conducono ad altri punti panoramici che lasciano senza fiato.

La strada Napoleonica è un luogo d’incanto caro ai cittadini che si recano qui ogni giorno per passeggiare, correre e riscoprire la tanto amata città. Ma è anche è un invito per i viaggiatori di tutto il mondo a scoprire la bellezza di Trieste e del suo golfo dall’alto.

La strada Vicentina prende il suo nome dall’ingegnere Giacomo Vicentini che nel 1821 progettò questo sentiero, ma a tutti piace pensare che la splendida passeggiata di Trieste fu inaugurata dalle truppe napoleoniche che la percorsero il 23 marzo del 1797.

Trekking a Trieste tra cielo e mare

Il punto di partenza di questo trekking urbano è il Piazzale dell’Obelisco di Opicina, da qui si snoda un percorso di circa 5 chilometri che congiunge il quartiere triestino a Prosecco. Si tratta di un sentiero di facile percorrenza con un dislivello di 250 metri, ma per lo più pianeggiante.

Può essere percorso da grandi e bambini, in bicicletta o a piedi, a patto che l’esperienza si viva senza fretta. I panorami che si susseguono chilometro dopo chilometro sono così spettacolari che è impossibile non fermarsi a sbirciare la città dall’alto. Ma non è solo il panorama a volo d’uccello che stupisce, c’è anche il mare che accarezza Trieste, e il bosco che domina il Carso con la sua splendida vegetazione.

Ci sono le meravigliose contraddizioni del territorio che, a un certo punto, mostra il suo lato più inedito. Percorrendo la Strada Napoleonica, infatti, il bosco lascia spazio a una parete rocciosa che svetta verso il cielo. Sono le falesie adesso indicare la strada ai camminatori, un invito a percorrere ancora quei chilometri per terminare il percorso, per ammirare la grande bellezza.