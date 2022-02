Il tram che conduce al balcone suggestivo di Trieste

C’è un luogo di incantevole bellezza in una città altrettanto meravigliosa. Stiamo parlando dell’elegante, colta e intellettuale Trieste, la città del vento che fa da ponte tra l’Italia e l’Europa, quella che ospita uno dei più importanti porti di tutto il Mediterraneo. Quella che tra musei, caffetterie storiche e letterarie, tra le testimonianze di artisti e scrittori, ospita un quartiere che lascia senza fiato, perché è qui che è possibile perdersi alla vista più bella dell’intero territorio. Benvenuti a Villa Opicina.

El tram de Opcina

Situato sull’altopiano del Carso, il quartiere Villa Opicina è un balcone romantico che si affaccia su tutta la città. Il luogo più suggestivo per ammirare Trieste, scattare fotografie romantiche e suggestive e contemplare la bellezza del territorio, è proprio questa terrazza situata in corrispondenza dell’obelisco del quartiere.

Lo stesso tratto di percorrenza per arrivare qui si trasforma in una magica esperienza da vivere a bordo di un tram antico e straordinario. Stiamo parlando del caratteristico tram de Opicna (così chiamato in dialetto triestino), in funzione dal 1902, che dalla Piazza Oberdam porta tutti i passeggeri sulla terrazza romantica che affaccia direttamente su tutta la città e il suo golfo.

A bordo del tram, e con vista finestrino, è possibile ammirare il panorama che si lascia alle spalle e quello che si trova davanti. Il percorso, tutto in salita, si snoda per circa 5 chilometri con un dislivello di 329 metri.

Passeggiare per Villa Opicina

Così ecco che si arriva in un quartiere straordinario dove il tempo sembra non essere passato mai. Villa Opicina, il cui nome deriva dallo sloveno e fa riferimento proprio all’altezza del quartiere, dista pochissimi chilometri dalla frontiera con la Slovenia.

Il nome Villa Opicina, però, è stato adottato sono nel 1966 indicando non solo il quartiere, ma anche la stazione ferroviaria adiacente.

Secondo alcune fonti storiche, insediamenti urbani esistevano già in tempi lontani, fino al 1842. La comunità risiedeva proprio sopra la cima del monte che si vede dietro all’obelisco, ma a causa della forte esposizione ai venti freddi, gli abitanti scelsero di spostarsi proprio dove c’è il quartiere. I resti dell’insediamento, però, sono stati distrutti durante la prima guerra mondiale.

A rendere particolarmente celebre il quartiere è proprio il tram che conduce alla terrazza panoramica. Si tratta infatti di una delle prime tranvie europee nata a cremagliera e poi trasformata in funicolare. L’obiettivo era proprio quello di permettere gli spostamenti agevoli tra il centro cittadino di Trieste e il quartiere posto a queste alture.

Un’altezza che però rende il luogo uno dei più panoramici di Trieste e dell’Italia intera, proprio lì dove è stato eretto l’obelisco in onore dell’imperatore Francesco I. Fu lui a inaugurare la strada per Opicina nel 1830. Nel secolo successivo fu anche costruita la chiesa di San Bartolomeo.

L’obelisco, però, è famoso anche per un altro motivo, si tratta del punto di partenza per intraprendere la Strada Napoleonica, conosciuta anche come strada Vicentina, che è uno dei sentieri più celebri della città di Trieste. Percorrendolo è possibile ammirare meravigliosi scorci della città e del suo golfo, e da questi lasciarsi incantare.