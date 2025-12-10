Tra colline verdeggianti e casette tradizionali, un villaggio inglese aveva conquistato l'indimenticabile scrittrice: qui c'è una strada famosa e ripidissima

IPA/iStock Gold Hill a Shaftesbury, dove ha vissuto Sophie Kinsella

La celebre scrittrice della serie di 9 romanzi indimenticabili “I Love Shopping“, Sophie Kinsella, è venuta a mancare il 10 dicembre 2025 all’età di 55 anni (ne avrebbe compiuti 56 il 12 dicembre). Nata nel Regno Unito, ha sempre vissuto e scritto le sue opere più celebri dividendosi tra una casa nella capitale, a Londra, e una in un luogo remoto e splendido nelle campagne inglesi del Dorset.

Proprio qui, lontana dalla mondanità, ha vissuto (e studiato da bambina) in un villaggio pittoresco che pochi conoscono, ma che svela meraviglie. Si chiama Shaftesbury, un luogo che ha conquistato Kinsella, ma anche il cuore dei viaggiatori che hanno il piacere di visitarlo. Ecco perché.

Il villaggio che ha conquistato Sophie Kinsella

Colline verdi a perdita d’occhio, vicoli in pietra e casette che sembrano uscire da un libro di fiabe: Shaftesbury è un borgo da cartolina. Arroccato su una collina panoramica, regala vedute spettacolari sulla valle di Blackmore e sulla campagna circostante.

Il vero gioiello del villaggio, che ha conquistato Sophie Kinsella e altri personaggi famosi, ma anche registi che l’hanno usato come location suggestiva, è Gold Hill: una delle stradine più iconiche del mondo con un pendio in ciottolato, case antiche in pietra e un’atmosfera senza tempo. Salire quassù all’alba o al tramonto regala panorami incredibili sulle colline e sulla valle sottostante. Un’esperienza romantica o meditativa, ideale per chi ama la tranquillità e le viste panoramiche più suggestive.

iStock

In cima alla collina si trova il Gold Hill Museum, gratuito, che racconta la storia del villaggio dai tempi di Alfredo il Grande fino ai giorni nostri, attraverso l’ex casa di un prete con vista sulla chiesa di San Pietro e l’alloggio per i commercianti del mercato di Gold Hill. Il suo giardino nascosto, inoltre, regala panorami mozzafiato.

Nel cuore del villaggio spicca anche la St Peter’s Church, la chiesa in cui storia e spiritualità si incrociano e un punto di riferimento per chi cerca un’atmosfera autentica: architettura tradizionale, silenzio e bellezza. Un luogo perfetto anche per una pausa meditativa durante la visita al borgo.

A rendere ancor più emozionante una tappa a Shaftesbury è il suo mercato, le botteghe e i negozietti locali, dove trovare artigianato, prodotti tipici e souvenir. Camminare per le viuzze di Shaftesbury, scoprire angoli nascosti, vicoli, edifici storici e case in pietra è un’esperienza che restituisce il gusto di un viaggio vissuto senza fretta.

iStock

Dove si trova

Shaftesbury si trova nel Dorset, nel sud-ovest dell’Inghilterra, arroccato su una collina che domina la valle di Blackmore. Dista 80 km da Bristol e 160 km da Londra (si raggiunge in poco più di 2 ore in auto o in treno fino a Gillingham, poi si prosegue in autobus o taxi).

Il borgo è facilmente raggiungibile in auto, percorrendo le strade statali A30 o A350 dal Dorset e dalle regioni vicine del Wiltshire e del Somerset, e con parcheggi vicino al centro. In alternativa si possono combinare treno e autobus dalla stazione di Gillingham, a circa 10 km.