Immerso nel cuore del Parco delle Madonie, abbracciato dai Nebrodi e affacciato sul Mar Tirreno, San Mauro Castelverde è un borgo siciliano di rara bellezza e autenticità che conquista per i suoi panorami spettacolari, l’atmosfera storica e il contatto diretto con la natura.

Situato a oltre 1.000 metri sul livello del mare questo centro abitato è l’unico comune d’Italia dove si trova un litorale nello stesso territorio – nonostante l’altezza.

Il borgo conserva il suo impianto medievale con vicoli, archi e scorci caratteristici. Antichi mulini, sentieri e una rinomata tradizione gastronomica – fondata su olio extravergine d’oliva, caciocavallo e pane locale – fanno di San Mauro Castelverde una meta perfetta per chi è alla ricerca di autenticità, natura e avventura lontano dalle rotte turistiche più frequentate.

Cosa vedere e fare a San Mauro Castelverde

San Mauro Castelverde offre molte esperienze per chi desidera esplorare un borgo ricco di storia e natura, con attività che abbracciano il turismo culturale, escursionistico e avventuroso.

Tra le attrazioni culturali più affascinanti ci sono le chiese storiche del borgo: la Chiesa di San Mauro Abate, dedicata al santo patrono, e la Chiesa Madre di San Giorgio, fondata verso l’anno 1100 dai Normanni.

Nel centro storico si trovano inoltre numerosi orologi solari – circa una decina – dipinti sulle facciate di edifici storici, simbolo dell’antica usanza di misurare il tempo basandosi sul corso del Sole.

Per gli amanti della cultura e delle tradizioni, il Museo Etno‑Antropologico e della Pace e dell’Amicizia tra i Popoli è un luogo imperdibile dove scoprire utensili, attrezzi e oggetti della vita quotidiana.

Chi ama la natura, qui troverà tanti sentieri escursionistici per un’esperienza autentica di trekking nel Parco delle Madonie, che attraversano mulattiere, boschi, ponti antichi e bellezze storiche, e che offrono panorami mozzafiato.

Tra le nuove attrazioni che stanno richiamando visitatori da tutta Europa c’è la sorprendente altalena più alta d’Europa, inaugurata vicino alla famosa zipline. Situata tra i boschi della zona, questa altalena raggiunge un’altezza di circa 16 metri con un vuoto di 300 metri sotto i piedi, regalando un’esperienza adrenalinica e panorami unici sulle vallate circostanti.

Oltre all’altalena, è possibile vivere l’esperienza della zipline, un cavo d’acciaio lungo 1.600 m che permette di “volare” sopra i paesaggi tra le Madonie e i Nebrodi, e escursioni in gommone (o river trail o rafting) nelle suggestive Gole di Tiberio, sito Geopark riconosciuto dall’UNESCO per la sua rilevanza naturale.

Dove si trova e come raggiungerlo

San Mauro Castelverde si trova nella provincia di Palermo, in Sicilia. Il borgo è collocato a poco più di 100 chilometri dalla città di Palermo, immerso tra le montagne ma non lontano dal mare, una posizione che lo rende facilmente raggiungibile sia da chi proviene dalla costa sia da chi visita l’entroterra siciliano.

In auto, il modo più comodo per raggiungere San Mauro Castelverde è percorrendo la A20 (per chi arriva da Palermo) e prendendo l’uscita Castelbuono. Superato il paese, bisognerà immettersi sulla SP 52 con direzione San Mauro Castelverde.

Chi viaggia in treno o autobus può arrivare alla stazione di Palermo e proseguire da lì con collegamenti regionali (fino alla stazione di Pollina-San Mauro Castelverde) e infine con servizi di linea verso il borgo (o taxi).