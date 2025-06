Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

iStock Sguardo sul borgo di Gangi

Le Madonie non sono solo montagne: sono una costellazione di borghi che sembrano sospesi tra sogno e realtà, scrigni di pietra incastonati in un paesaggio che sa di ginestre in fiore, vento d’altura e cucine con il fornello sempre acceso.

Partire da Palermo significa lasciare il mare alle spalle per avventurarsi in un viaggio dove le curve non sono solo geografiche, ma anche temporali. Si passa dalle strade trafficate ai silenzi che fanno rimbombare i pensieri, dalle brioche con gelato alle ricotte appena munte, dalla frenesia cittadina alla lentezza di chi, da queste parti, ha imparato a vivere con calma e sapore.

E allora ecco un itinerario on the road per scoprire borghi fantasma, santuari incisi nella roccia e paesi così belli che sembrano inventati, ma esistono.

Caccamo, tra castelli e profumo di pane appena sfornato

Il viaggio comincia a meno di un’ora da Palermo, a Caccamo, uno di quei posti che sembrano disegnati da un illustratore medievale un po’ romantico. Appena si arriva, si viene accolti da un castello che svetta sul promontorio con tutta l’imponenza dell’epoca normanna: mura spesse, torri merlate e una vista che fa venire voglia di gridare “al mio segnale scatenate l’inferno!”. Ma niente guerre qui, solo panorami mozzafiato e storie di fantasmi che ogni guida locale racconta con orgoglio.

Il borgo sotto il castello è un dedalo di viuzze lastricate, case in pietra, balconi con piante aromatiche e gatti stesi al sole. C’è anche una panetteria che sforna ancora “u pani di casa“, cotto nel forno a legna, spesso condito con olio, origano e ricordi d’infanzia. E già che ci siete, non ignorate i dolci: la cassatedda fritta qui è una religione e si serve rigorosamente calda, con la ricotta che ancora respira.

Alia e le Grotte della Gurfa, archeologia e sapori autentici

Da Caccamo si sale verso Alia, uno di quei posti che in apparenza sembrano un semplice paese di collina, ma nascondono più misteri di un episodio di “Ulisse – il piacere della scoperta”. Il cuore nascosto di Alia sono le straordinarie Grotte della Gurfa, un sito rupestre scavato nella roccia arenaria, la cui origine è ancora oggi oggetto di dibattito. Tempio? Tomba? Cinema ante litteram per i pastori del Neolitico? Nessuno lo sa davvero e questo lo rende ancora più affascinante.

L’atmosfera è mistica, le pareti rosse sembrano pulsare di storie antichissime e il silenzio qui è quasi sacro. Dopo la visita, il consiglio è di tornare al “piano di sopra”, cioè nel paese, per scoprire una cucina che profuma di stagioni. In primavera ci sono le fave novelle con pecorino, in autunno si trovano piatti robusti come lo stufato di castrato con patate e in ogni stagione c’è un vino locale che scorre generoso e fa dimenticare le curve appena fatte.

Petralia Soprana e Sottana, due sorelle incastonate tra nuvole e chiese

Salendo ancora verso l’interno si arriva alle due Petralie, che sono come sorelle nobili della montagna: una più composta e panoramica, l’altra più vissuta e generosa. Petralia Soprana, a quasi 1.200 metri d’altitudine, è una terrazza sospesa sul mondo, dove ogni piazza sembra un dipinto e ogni scorcio invita al silenzio. Le sue chiese barocche, i vicoli puliti come salotti e i fiori ovunque raccontano di un borgo che si prende cura di sé come un’anziana signora elegante, ma con spirito giovane.

Petralia Sottana, più in basso ma non meno affascinante, è il cuore pulsante della zona. Qui si respira quotidianità autentica: i vecchietti seduti fuori dal circolo, le botteghe che vendono formaggi stagionati avvolti ancora nella carta oleata, i bar dove il caffè ha il gusto delle chiacchiere. Fermatevi per un pranzo semplice ma epico: un pane cunzato con acciughe, pomodoro secco, caciocavallo fuso e un filo d’olio, una sinfonia madonita.

Gangi, palazzi nobiliari e necropoli dimenticate

Gangi è uno di quei borghi che fanno parlare anche chi di solito non apre bocca: è scenografico, elegante, un po’ segreto e pieno di storie da scoprire. Arroccato a 1.000 metri d’altezza, sembra costruito per sfidare il vento, ma in realtà accoglie con calore chi si prende il tempo di conoscerlo. Il centro storico è un gioiello di pietra viva, con i palazzi nobiliari, le chiese affrescate e i vicoli stretti dove ogni gradino racconta una generazione.

Non limitatevi alle solite rotte: cercate la Necropoli di Realmese, fuori dal circuito turistico e l’Antiquarium, che raccoglie reperti greci e romani nascosti come tesori. E poi, per rimettere tutto a posto dentro e fuori, un bel tagliere di formaggi madoniti: dalla tuma dolce alla provola affumicata fino al pecorino con pepe nero, il tutto annaffiato da un bicchiere di rosso locale, denso come la storia di questo posto.

Polizzi Generosa e il Santuario dello Spirito Santo

Ultima tappa, ma solo per geografia: Polizzi Generosa è uno dei borghi più raffinati delle Madonie, e non a caso ha dato i natali a scrittori, politici e intellettuali. Ma qui la cultura non è solo nei libri: è nell’architettura, nei cortili, nei dettagli dei portoni scolpiti e nelle facciate che raccontano un’epoca in cui la pietra era già bellezza.

Appena fuori dal centro abitato, il Santuario dello Spirito Santo è una chicca che in pochi conoscono. Scavato nella roccia, immerso nel verde, è un luogo dove il tempo si ferma. Non solo per pregare, ma anche per respirare e guardarsi attorno, sentendo la voce del vento tra i pini e il profumo delle erbe di montagna.

Prima di ripartire, cercate una pasticceria locale e chiedete della torta di ricotta e cioccolato oppure della granita di gelsi neri: sono dolci che raccontano storie, come questo borgo, senza bisogno di parole.