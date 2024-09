Passignano sul Trasimeno, con un patrimonio artistico e architettonico millenario

Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

Fonte: iStock Panorama sul borgo di Passignano sul Trasimeno

In provincia di Perugia, nel cuore dell’Umbria, il piccolo borgo di Passignano sul Trasimeno è una località non mota a molti, ma che vale decisamente la pena conoscere e visitare.

Questo pittoresco borgo posto sulla sponda settentrionale del Trasimeno, infatti, conserva in sé un patrimonio architettonico e artistico che vanta una storia addirittura millenaria. Ecco cosa vedere e cosa fare durante un soggiorno a Passignano sul Trasimeno.

Cosa vedere a Passignano sul Trasimeno

Il borgo di pescatori di Passignano sul Trasimeno si trova tra la Toscana e l’Umbria e per questo il suo nome deriva dal termine “Passus Nani” ovvero il Passo di Giano, alludendo appunto al mitico Dio delle Porte.

Anticamente, questo pittoresco borgo era abitato da Etruschi e Romani e sulla sua terra sostarono persino le truppe del generale cartaginese Annibale, quando sconfisse le truppe romane nella battaglia del Trasimeno del 217 a.C.

Tra le cose da vedere durante un soggiorno a Passignano sul Trasimeno c’è sicuramente l’antica Rocca, costruita durante il periodo medievale. Il centro urbano di Passignano sul Trasimeno è invece di epoca moderna e infatti venne costruito tra il Rinascimento e il Seicento. La Rocca, che non cedette nemmeno durante il conflitto della Seconda Guerra Mondiale, permette ai visitatori che vi salgono sopra per mezzo di una scala a chiocciola di godere dello splendido panorama sulle colline e sul Trasimeno da un’altezza di ben 32 metri.

Fonte: iStock

Proprio insieme alla Rocca medievale, il visitatore può esplorare i tesori del Museo delle Barche, che racconta la storia di Passignano sul Trasimeno come borgo di pescatori, con esposizioni di imbarcazioni tipiche del Lago Trasimeno, di Piediluco e il “Fassoi”. Quest’ultima è una barca fattada piante palustri, provenienti dallo Stagno di Cabras, che però si trova in Sardegna. Periodicamente ed occasionalmente, inoltre, presso la Rocca vengono allestiti spettacoli di teatro, eventi musicali e mostre temporanee.

Da non perdere è anche una sosta presso la Chiesa di San Cristoforo, risalente addirittura al periodo antecedente l’anno 1000 ed edificata sopra le rovine di antico tempio pagano. Vi consigliamo di visitare anche la Chiesa di San Rocco, del 1400 e il Santuario della Madonna dell’Ulivo, risalente invece al XVI secolo, al cui interno sono oggi conservate opere di pittura e scultura di grande rilevanza, come ad esempio la Madonna col Bambino di Ascanio da Cortona, in pietra arenaria.

Nei dintorni di Passignano sul Trasimeno, invece, siamo certi che vi potrebbe entusiasmare una sosta presso il borgo di Castel Rigone, una vera e propria finestra panoramica sul Trasimeno, da cui ammirare il Santuario della Madonna dei Miracoli, tra i maggiori capolavori architettonici del Rinascimento umbro.

Altre attività da fare a Passignano sul Trasimeno

Passignano sul Trasimeno non è solo arte e cultura: tra le varie cose da fare per i viaggiatori che si avventurano in questo verde e artistico angolo d’Umbria c’è anche lo sport all’aria aperta, ad esempio.

Infatti, qui potete darvi agli sport acquatici sulle acque del Trasimeno (dal sup alla canoa), oppure costeggiarlo in sella alla mountain bike per poi avventurarvi su altri sentieri panoramici. Potete anche osservare il paesaggio a bordo di un traghetto, ma attenzione: se siete amanti delle esperienze enogastronomiche, avventuratevi lungo la Strada del Vino e dei Colli del Trasimeno e datevi alle degustazioni tra le cantine locali.