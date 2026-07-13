Antiche fortificazioni, quartieri medievali, testimonianze arabe, normanne e bizantine: Calascibetta racconta una Sicilia autentica ancora lontana dai percorsi più battuti

PhD in Psicologia Cognitiva, Travel Blogger, Coordinatrice di Viaggio e Redattrice Web di turismo, una vita fatta di viaggi, scrittura e persone

iStock Veduta di Calascibetta

La Sicilia delle coste abbaglianti e del mare turchese svanisce non appena la strada comincia a inerpicarsi verso le alture centrali dell’isola. Qui il paesaggio muta radicalmente, svelando una terra aspra, spazzata dal vento e dominata da rilievi argillosi che sembrano onde di terra pietrificata. Proprio su una di queste vette, a un’altitudine di circa 700 metri sul livello del mare, appare un grumo di case calcaree aggrappate a una cresta rocciosa. Questo luogo risponde al nome di Calascibetta.

Inserito tra i Borghi più belli d’Italia, conserva un’identità costruita da popoli diversi, ciascuno in grado di lasciare un segno ancora leggibile tra pietra, vicoli e monumenti. La sua, infatti, è una storia davvero arcaica in quanto il territorio custodiva villaggi rupestri, necropoli protostoriche e insediamenti bizantini.

Cosa vedere a Calascibetta

Più che una semplice visita, questo paese invita a leggere la propria storia tappa dopo tappa. Chiese, quartieri antichi, grotte e siti archeologici formano un mosaico che attraversa millenni senza perdere continuità. Basta alzare lo sguardo verso una torre oppure abbassarlo sui dettagli della roccia per ritrovare tracce di civiltà lontanissime.

Piazza Umberto I

Cuore della vita cittadina, Piazza Umberto I sorprende prima ancora delle architetture che la circondano. Le dimensioni risultano tra le più ampie della regione e regalano un senso di apertura inatteso per un borgo medievale. Al centro emerge una fontana marmorea arricchita da statue in bronzo, tra le quali compare anche la figura allegorica della città, simbolo del forte legame tra la comunità e il proprio territorio.

Attorno alla piazza si concentrano palazzi storici, locali e prospettive che introducono verso la parte più antica dell’abitato.

La Chiesa di Maria Santissima del Monte Carmelo

Rappresenta uno dei principali punti di riferimento religiosi del paese. La facciata dialoga con lo spazio aperto antistante, mentre gli interni custodiscono opere legate alla devozione popolare che ancora oggi anima le celebrazioni dedicate alla Madonna del Carmelo.

Il borgo medievale

Dalla piazza parte la salita che conduce verso il nucleo originario dell’abitato. Stradine lastricate, passaggi stretti, abitazioni in pietra e piccoli slarghi narrano l’impianto urbanistico nato durante la dominazione normanna attorno all’anno 1000. L’antica “Muntata“, così viene chiamata questa parte del paese, conserva ancora l’atmosfera raccolta tipica dei centri fortificati medievali.

La Chiesa di San Giovanni Battista

Lungo la salita compare un edificio dal significato particolare. Anticamente chiesa cattolica dedicata a San Domenico, dal 2010 accoglie la comunità ortodossa della provincia ennese, diventando la prima chiesa ortodossa dell’intero territorio provinciale.

Piazzale Angelo

Un affaccio naturale da cui lo sguardo abbraccia vallate, colline coltivate e i rilievi dei Monti Erei, restituendo l’immagine di una Sicilia lontana dagli stereotipi balneari. Nelle giornate limpide il panorama acquista profondità straordinaria grazie alla luce che modella campi e rilievi con sfumature sempre diverse.

La Regia Cappella Palatina

La Regia Cappella Palatina rappresenta uno dei monumenti più prestigiosi del borgo. Pietro II d’Aragona la fece costruire nel 1340 sopra le strutture dell’antico Castello Marco, precedente fortificazione araba. Ancora oggi parte dei ruderi risulta visibile attraverso il pavimento della chiesa, particolare che rende immediatamente percepibile la sovrapposizione tra epoche differenti.

La Torre di San Pietro

Accanto alla chiesa svetta la Torre di San Pietro, unico elemento superstite del castello fatto edificare da Ruggero d’Altavilla durante la lunga campagna militare contro Enna. L’edificio rappresenta la costruzione più antica del comune e oggi svolge anche la funzione di torre campanaria.

Via Giudea

Tra il XIV e il XV secolo il borgo accolse una delle 57 comunità ebraiche documentate in Sicilia. Artigiani, mercanti e prestatori contribuirono allo sviluppo economico della città fino all’espulsione decretata durante la dominazione spagnola. L’antica Giudecca rivive ancora nel nome di Via Giudea, memoria tangibile di una presenza che arricchì profondamente la vita cittadina.

Via Carcere

Scavate direttamente nella roccia calcarea, le cavità di Via Carcere sono testimoni di una storia molto più antica rispetto al nome attuale. In epoca medievale vennero utilizzate come luogo di detenzione, mentre le origini riconducono ai primi insediamenti rupestri sorti sul colle. Durante il periodo natalizio questo suggestivo tratto del borgo accoglie il celebre presepe vivente.

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La Necropoli di Realmese

Pochi chilometri separano il centro abitato da uno dei complessi archeologici più importanti della Sicilia: la Necropoli di Realmese, la quale raccoglie 288 tombe a grotticella scavate nella parete calcarea, testimonianza delle comunità che abitarono quest’area tra il IX e il VI secolo a.C.

Il Villaggio Bizantino di Vallone Canalotto

Un’altra pagina ancora più sorprendente attende tra le campagne di Calascibetta. Nel Vallone Canalotto affiorano i resti di un antico insediamento bizantino ricavato direttamente nella roccia. Abitazioni, ambienti destinati alle attività produttive, tombe rupestri e strutture semi-ipogee raccontano la quotidianità di una comunità che sfruttava le caratteristiche naturali del luogo per vivere e lavorare.

Il Convento dei Cappuccini

Fondato nel 1589, il convento rappresenta una delle testimonianze più significative dell’epoca spagnola. Accanto alla chiesa di San Francesco d’Assisi custodisce la tela più importante del pittore fiorentino Filippo Paladini, artista tra i maggiori protagonisti della pittura tardo manierista attiva in Sicilia.

Cosa fare a Calascibetta

Calascibetta conquista anche attraverso esperienze che mettono in relazione storia, tradizioni e natura.

Percorrere un tratto del Cammino dell’Antica Trasversale Sicula : uno dei grandi itinerari storici dell’isola, lungo sentieri che collegano antichi centri abitati e paesaggi rurali dell’entroterra.

: uno dei grandi itinerari storici dell’isola, lungo sentieri che collegano antichi centri abitati e paesaggi rurali dell’entroterra. Assistere al Palio dei Berberi : organizzato durante la festa di Maria Santissima del Buonriposo nel primo fine settimana di settembre.

: organizzato durante la festa di Maria Santissima del Buonriposo nel primo fine settimana di settembre. Partecipare alla Sagra della Salsiccia : occasione per assaporare una delle specialità simbolo del territorio, accompagnata da musica, spettacoli popolari e momenti di convivialità.

: occasione per assaporare una delle specialità simbolo del territorio, accompagnata da musica, spettacoli popolari e momenti di convivialità. Scoprire il presepe vivente : uno degli appuntamenti più suggestivi dell’anno.

: uno degli appuntamenti più suggestivi dell’anno. Assaggiare gli sgrinfiati : uno dei dolci più caratteristici della tradizione locale. Mandorle tostate, scorza d’arancia, zucchero e un leggero profumo di liquore.

: uno dei dolci più caratteristici della tradizione locale. Mandorle tostate, scorza d’arancia, zucchero e un leggero profumo di liquore. Portare in tavola il Piacentinu Ennese DOP : è uno dei formaggi più particolari della regione, con lo zafferano che regala il caratteristico colore giallo, mentre i grani di pepe nero arricchiscono il gusto con una nota aromatica intensa.

: è uno dei formaggi più particolari della regione, con lo zafferano che regala il caratteristico colore giallo, mentre i grani di pepe nero arricchiscono il gusto con una nota aromatica intensa. Visitare il Geopark Center “Leonardo Macaluso”: nella frazione di Cacchiamo, consente di approfondire la storia geologica dell’area.

Dove si trova e come arrivare

Il borgo di Calascibetta sorge nella parte centrale della Sicilia, in provincia di Enna, a circa 4 km dal capoluogo. La posizione geografica, quasi al centro dell’isola, favorisce gli spostamenti verso tutte le principali città siciliane. Chi viaggia in auto può raggiungere il paese attraverso l’autostrada A19 Palermo-Catania, uscendo a Enna e proseguendo lungo la viabilità provinciale.

La stazione ferroviaria di Enna rappresenta il riferimento più vicino per gli spostamenti in treno. Da lì il collegamento prosegue tramite autobus di linea oppure in taxi, con tempi di percorrenza molto contenuti.