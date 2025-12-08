Il borgo diventato famoso per la nuova serie Tv Sandokan è da scoprire: dalle spiagge selvagge e ventose al centro storico autentico

iStock La spiaggia di Gizzeria Lido

Sandokan, l’eroe romantico e ribelle, è tornato ad affascinare milioni di telespettatori con l’uscita della nuova serie Tv Rai con Can Yaman, una rivisitazione in chiave più contemporanea del trionfo degli Anni ’70 con protagonista Kabir Bedi. Tratta dai romanzi intramontabili di Emilio Salgari di fine Ottocento, la nuova serie Tv ha conquistato tutti non solo per le scene d’azione, i duelli e le gesta del pirata gentiluomo, ma anche per le spettacolari ambientazioni che ci trasportano direttamente tra spiagge selvagge, giungle e scenari esotici della Malesia coloniale.

Sapevate che molti luoghi che vediamo nella serie Tv sono italiani? Esiste una località splendida, in particolare, che ormai viene chiamata “borgo di Sandokan”: si chiama Gizzerìa e la sua spiaggia ricorda la Malesia in cui i protagonisti galoppano a cavallo…ed è un vero incanto.

Cosa vedere a Gizzerìa

Con poco più di 5mila abitanti, Gizzerìa è un piccolo gioiello poco conosciuto che merita di essere scoperto: abbarbicato sulle colline a 630 metri di altitudine, è un autentico borgo calabrese guardiano del mare. Sotto di lui si stende la Riviera dei Tramonti, che per 365 giorni all’anno regala cieli infuocati e meravigliosi con viste spettacolari verso le Isole Eolie siciliane.

La costa, tra spiagge e onde del mare

Il tratto costa della Riviera dei Tramonti è il paradiso dei surfisti per le sue caratteristiche microclimatiche: i forti venti che si incanalano, per cui viene soprannominata “La bocca del vento”, e il mare profondo sono il connubio perfetto per praticare il kitesurf e il windsurf. Non a caso la costa di Gizzerìa ospita ogni anno il Kite Foil Youth World Champion e nel 2015 ha ospitato una tappa del campionato mondiale delle categorie Hydrofoile e race.

A essere lambita dalle acque che virano dal turchese al blu intenso è la spiaggia di Gizzerìa Lido, che vediamo in Sandokan: una distesa di sabbia chiara mista a pietrisco fine che si allunga fino all’area dei laghi La Vota, un gioiello naturale da preservare: compreso tra Capo Suvero e Gizzerìa Lido è uno degli ultimi paradisi salmastri della Calabria, che ancora sopravvive. Si tratta di un’area con alcuni laghi retrodunali nati da una costa in continuo movimento.

Oggi questo mosaico d’acqua e sale, riconosciuto come Sito di Importanza Comunitaria, è una vera gemma del Golfo di Sant’Eufemia: un habitat raro dove falchi pescatori, aironi rossi, tarabusi e cicogne fanno tappa durante le migrazioni, mentre sotto la superficie nuotano orate, anguille e cefali. Tra dune, gigli di mare e praterie di posidonia, La Vota è un microcosmo fragile e spettacolare, un angolo d’Italia selvaggio e unico.

Il mix di scogliere, spiagge e mare aperto di Gizzerìa hanno rappresentato l’ambientazione perfetta per girare alcune delle avventure della Tigre della Malesia nella serie Tv Sandokan.

Centro storico e panorami

Salendo lungo le colline alle spalle della costa, si incontra il nucleo urbano di Gizzerìa, con i suoi vicoli stretti, case addossate affacciate a piccole piazzette, chiese antiche e scorci improvvisi sulla costa.

Di grande importanza per i gizzeroti, così si chiamano gli abitanti del borgo, è la Chiesa di San Giovanni Battista che ogni anno, il 24 giugno, è protagonista della festa del patrono: luminarie, processioni e grande solennità animano l’intero paese.

Non mancano i punti panoramici da cui ammirare la costa e gli indimenticabili tramonti che infuocano l’orizzonte e il mare: la collinetta su cui sorge la Torre di Capo Suvero e l’istmo del Faro, sotto al quale si allunga la meravigliosa Spiaggia del Turrazzo.

Nei dintorni di Gizzerìa, vale la pena esplorare Lamezia Terme, mentre gli amanti delle escursioni possono spingersi nell’entroterra, dai pendii del torrente Casale fino a Monte Mancuso, per ammirare dall’alto il golfo e, nelle giornate più limpide, persino le Isole Eolie.

Dove si trova

Gizzerìa, in provincia di Catanzaro e a circa 20 km da Lamezia Terme, si affaccia sul Golfo di Sant’Eufemia, lungo la suggestiva Riviera dei Tramonti. La sua frazione sul mare, Gizzerìa Lido, è facilmente raggiungibile grazie alla stazione ferroviaria sulla linea Tirrenica Meridionale, che la collega con il resto della Calabria. Chi arriva in auto può percorrere l’A2 e poi proseguire lungo le strade costiere.