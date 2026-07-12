Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

iStock Panorama su Puentedey

La Spagna non è solo isole selvagge, mondanità e città d’arte, bensì custodisce una straordinaria varietà di paesaggi e tradizioni, tanto che alcuni dei suoi piccoli centri sorprendono per caratteristiche così insolite da sembrare frutto dell’immaginazione.

Tra villaggi sospesi sulla roccia, paesi dipinti di blu e borghi avvolti da antiche leggende, questi luoghi dimostrano come storia e natura possano dare vita a scenari davvero unici. Un viaggio tra le località più curiose del Paese rivela una Spagna inaspettata, capace di stupire a ogni passo.

Puentedey, il borgo su un ponte di pietra

Nel nord della provincia di Burgos, Puentedey sorge sopra un maestoso arco di roccia naturale scavato dal fiume Nela nel corso dei millenni. Il suo nome, derivato da “Puente de Dios”, evoca lo stupore che questa formazione geologica suscita ancora oggi. Addentrarsi tra le vie medievali del piccolo paese, sapendo che sotto le case scorre il fiume, regala la sensazione di trovarsi in un luogo sospeso tra realtà e leggenda.

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Puentedey sembra letteralmente sfidare le leggi della natura. Per la particolarità della sua urbanistica, passeggiare tra le strette vie del centro storico significa camminare sopra un autentico monumento geologico, mentre il palazzo dei Brizuela e la chiesa di San Pelayo raccontano il passato signorile del paese. Il silenzio delle campagne castigliane e il panorama sulle vallate circostanti completano un’atmosfera che sembra davvero sospesa nel tempo.

Llívia, la Spagna nel cuore della Francia

Nel cuore dei Pirenei, Llívia rappresenta una delle enclave più singolari d’Europa: pur essendo spagnola, è interamente circondata dal territorio francese. La sua particolarità è il frutto di un dettaglio giuridico risalente al Trattato dei Pirenei del 1659. Oggi il borgo conserva un fascino autentico e ospita una delle farmacie storiche più antiche del continente, testimone odierna di come la geografia e la storia possano intrecciarsi in modo sorprendente.

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Passeggiando per il borgo si possono ci si può perdere tra le sue strade acciottolate e le piazze raccolte, ma non solo. La posizione privilegiata ai piedi dei Pirenei la rende inoltre una base ideale per escursioni e attività all’aria aperta, aggiungendo al fascino storico quello paesaggistico.

Orbaneja del Castillo e la sua cascata

Tra le gole del fiume Ebro, Orbaneja del Castillo sembra uscito da un racconto fantastico: una cascata naturale scende infatti tra le case, formando pozze turchesi e terrazze calcaree. Qui l’acqua è la vera protagonista e la cascata crea un continuo dialogo tra natura e architettura, mentre le pozze color smeraldo riflettono le facciate in pietra delle abitazioni.

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Nei dintorni, sentieri e belvedere permettono di ammirare il Canyon dell’Ebro, regalando scorci spettacolari. È un luogo in cui ogni stagione offre un volto diverso, ma sempre straordinariamente suggestivo.

Júzcar, il villaggio blu dell’Andalusia

Un tempo tipico “pueblo blanco”, Júzcar cambiò volto nel 2011, quando tutte le sue case furono dipinte di blu per una campagna cinematografica dedicata ai Puffi, incredibile ma vero. Gli abitanti decisero di conservare il nuovo colore, trasformando il borgo in un’attrazione unica, dove le facciate azzurre fanno da contrasto acceso con il verde dei boschi circostanti.

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Il blu intenso delle case di Júzcar trasforma una semplice passeggiata in un’esperienza quasi onirica. Oltre al colpo d’occhio, il borgo offre un’atmosfera vivace e un ricco patrimonio naturalistico: boschi di castagni, sentieri panoramici e attività per famiglie rendono la visita piacevole in ogni periodo dell’anno. La scelta di mantenere il colore delle facciate ha dato dunque al paese una nuova identità, dimostrando come tradizione e innovazione possano convivere armoniosamente.

Trasmoz, il paese delle streghe

Ai piedi del Moncayo, Trasmoz è avvolto da un’aura di mistero. Leggende di streghe, alchimisti e antiche maledizioni ne hanno alimentato la fama, al punto da renderlo noto come l’unico borgo spagnolo ufficialmente scomunicato. Il castello medievale e il Museo della Stregoneria mantengono vivo il fascino di un luogo in cui il confine tra storia e folklore è sottilissimo.

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Le leggende di Trasmoz avvolgono infatti il visitatore fin dal primo sguardo al castello che domina il colle. Le storie di streghe e alchimisti sono oggi parte integrante dell’identità locale e si ritrovano nelle feste, nei musei e nei racconti degli abitanti. Al di là del folklore, il borgo offre scorci medievali di grande fascino e splendide vedute sul massiccio del Moncayo.

Setenil de las Bodegas, l’abbraccio della roccia

Ci troviamo in Andalusia, dove Setenil de las Bodegas sorprende per le sue abitazioni costruite sotto enormi speroni di roccia. Qui la montagna diventa parte integrante delle case, offrendo riparo dal caldo estivo e creando uno scenario spettacolare che non ha eguali in Europa.

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A Setenil la montagna entra dunque letteralmente nelle case: le enormi pareti rocciose che sovrastano le strade creano un paesaggio urbano unico, dove bar e abitazioni convivono con la pietra viva. Sedersi a un tavolino all’ombra della roccia o percorrere le celebri Cuevas del Sol e Cuevas de la Sombra significa sperimentare un modo di abitare il territorio tanto ingegnoso quanto sorprendente.

Mogarraz e i volti dei suoi abitanti

A qualcuno potrebbe risultare addirittura “inquietante” eppure, a Mogarraz, nella Sierra de Francia, centinaia di ritratti fotografici adornano le facciate delle case. Questo museo a cielo aperto, nato da un progetto artistico, restituisce voce e memoria agli abitanti del passato, creando un dialogo commovente tra chi vive il paese e chi lo visita.

Nel borgo andaluso di Mogarraz l’arte diventa dunque memoria collettiva. I ritratti esposti sulle facciate trasformano il paese in questa sorta di galleria en plein air, che invita il visitatore a immaginare le vite di chi ha abitato queste case. Tra architettura tradizionale, artigianato e paesaggi montani, il borgo offre pertanto un’esperienza profondamente umana, capace di lasciare un ricordo duraturo, per nulla banale.