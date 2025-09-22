Allontanate la mente dal telefono visitando i micro-borghi più belli d'Italia e riscoprite il piacere di un autunno lento e autentico senza connessione

iStock Il borgo di Castelvecchio Calvisio, in Abruzzo

Non ha senso spendere una fortuna per staccare la spina, se poi ci si porta dietro il lavoro e la paura di perdersi qualcosa su Instagram. I viaggiatori moderni stanno capendo che, per sfuggire allo stress provocato, anche inconsciamente, dalla tecnologia, una delle scelte migliori è cercare delle mete di viaggio dove la connessione internet non arriva.

Micro-borghi senza wifi o angoli d’Italia dove disconnettersi veramente dal cellulare e godersi una vacanza digital detox. E magari, proprio lì, ritrovare un po’ di se stessi. Dove andare? Questi i nostri consigli!

Lollove, Sardegna

A rendere speciale Lollove, tra i borghi più belli d’Italia, c’è anche l’assenza di connessione internet e di segnale telefonico. Qui, il tempo sembra davvero essersi fermato, lontano dal frastuono della modernità e della vita digitale. Questo isolamento contribuisce ad alimentarne l’aura di mistero e suggestione, trasformando il borgo in un rifugio ideale per chi cerca silenzio, contemplazione e un’esperienza di digital detox.

Camminando tra le sue vie si percepisce una dimensione sospesa, dove la natura circostante e le antiche leggende si fondono in un equilibrio fragile, ma affascinante, custodito gelosamente dagli abitanti che ancora resistono. Sono loro a proporre diverse attività ai visitatori che decidono di scoprire il borgo attraverso esperienze personalizzate.

Laturo, Abruzzo

Andiamo in Abruzzo, dove Laturo, borgo abbandonato nel cuore dei Monti della Laga, vive oggi una rinascita grazie a un gruppo di giovani che ha restaurato alcune case e riaperto i sentieri. Qui il tempo sembra essersi fermato: non c’è connessione stabile né segnale telefonico e le comodità digitali sono quasi inesistenti. In cambio, il borgo offre silenzio, camini accesi, cene sotto le stelle e la bellezza incontaminata dei boschi circostanti. Le abitazioni in pietra, alcune restaurate, altre ancora in rovina, convivono con orti, animali e antiche tradizioni rurali, trasformando il borgo in un rifugio autentico lontano dal mondo moderno.

Castelvecchio Calvisio, Abruzzo

Sempre in Abruzzo troviamo Castelvecchio Calvisio, un incantevole borgo di soli 123 abitanti, annidato come un presepe di pietra nel cuore del Parco del Gran Sasso. È la meta ideale per chi desidera una vera disintossicazione digitale, un luogo dove “sparire dal mondo” per qualche giorno. Qui, lo smartphone si trasforma da costante distrazione a semplice macchina fotografica, permettendo di riconnettersi con la natura e la tranquillità.

Nonostante l’isolamento, il borgo offre i servizi essenziali: un fornaio per il pane fresco, un accogliente bar del paese per un caffè e la chiesa, custode di storia e spiritualità. Un rifugio autentico per ritrovare se stessi lontano dal frastuono digitale.

Acone, Toscana

Acone, una piccola frazione del comune di Pontassieve, si adagia sulle colline toscane alle pendici di Monte Giovi, immersa tra boschi di querce e uliveti. Questo borgo, il più piccolo e remoto di Pontassieve, offre un rifugio ideale per chi cerca una vera disintossicazione digitale. Lontano dal caos della vita moderna, Acone invita a riscoprire la connessione con la natura e con se stessi. Un luogo perfetto per staccare la spina, lasciare da parte lo smartphone e immergersi in un’esperienza autentica e rigenerante.

Civitacampomarano, Molise

Infine, vogliamo consigliarvi il paesino di Civitacampomarano in Molise. Inerpicato su un monte a 520 metri, rappresenta il rifugio perfetto per chi cerca una vera pausa digitale. La connessione a internet sparisce già lungo la strada, lasciando spazio al silenzio della valle e dei boschi circostanti. Guidare tra curve in salita e carreggiate costeggiate da vegetazione fitta diventa un esercizio di fiducia e presenza: non ci sono cartelli, né mappe digitali affidabili. Qui ogni passo va vissuto nel momento, lontano da notifiche e schermi. Gli abitanti lo confermano: il borgo non si vede fino all’ultimo istante e solo chi arriva può davvero scoprirne il fascino!