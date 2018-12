Qual è la tua vacanza ideale? Scegli una di queste case e lo scoprirai

editato in: da

Dimmi quale casa preferisci e ti dirò qual è la vacanza ideale per te: scegli una delle abitazioni della foto e scopri qual è la destinazione perfetta per il tuo prossimo viaggio.

Una casa è molto più di un semplice edificio: è simbolo di uno stile e di un preciso modus vivendi, e porta con sé la tradizione e la cultura del luogo in cui è stata costruita. Un lussuoso loft o una capanna su un lago non sono solo abitazioni agli antipodi, ma rappresentano anche due ipotetiche location di un viaggio da sogno, a patto che si ami la vita frenetica delle metropoli o la pace della natura. Siete curiosi di scoprire qual è la meta perfetta per il vostro prossimo viaggio? Scegliete una delle cinque case dell’immagine e lo scoprirete.

Se hai scelto la pagoda

La pagoda è un edificio caratteristico dell’Estremo Oriente. Sei una persona che ama scoprire tradizioni e culture diverse dalla propria, e un viaggio in Cina, Giappone o Corea potrebbe regalarti grandi soddisfazioni. Un giusto equilibrio tra città d’arte dalla storia millenaria e scenari mozzafiato.

Se hai scelto il castello

Hai scelto un castello come quelli delle favole. Hai un animo romantico e sognatore, e una passione per epoche mai vissute. Ti consigliamo l’Austria, patria dello stile imperiale, o San Pietroburgo, con i palazzi in cui dimoravano gli zar.

Se hai scelto la casa sulla spiaggia

Una piccola casa in legno sulla spiaggia, piuttosto spartana ma provvista dei confort essenziali: ami rilassarti e godere i piccoli piaceri della vita. Per questo ti consigliamo un viaggio in una località balneare: potrebbero piacerti le località turistiche meno famose sulle coste di Brasile, Venezuela o Argentina.

Se hai scelto la villa

Una villa circondata dal verde e con un ampio cortile: se questa è la tua dimora ideale, per le tue prossime vacanze ti consigliamo un soggiorno nelle campagne toscane o nella regione della Provenza francese.

Se hai scelto il loft

I loft extra moderni con grandi vetrate abbondano soprattutto nelle grandi metropoli. Hai un animo frenetico e curioso, ami la vita mondana e il divertimento: New York, con le sue feste sui rooftop, e Londra, con i suoi locali undergorund, sarebbero la meta perfetta per te.