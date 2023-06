La strada più bella del mondo è un autostrada che galleggia sull’oceano

Fonte: iStock The Overseas Highway

Esistono alcune esperienze che sono destinate a incantare e meravigliare, a restare nel cuore e nei ricordi per l’eternità. I viaggi on the road, e tutto quello che hanno da offrire, rientrano sicuramente tra queste. Si tratta di avventure incredibili che regalano una sensazione di libertà incommensurabile e che ci permettono di scoprire e riscoprire destinazioni, paesaggi e bellezze naturali e artificiali, da un altro punto di vista.

Gli itinerari on the road da seguire e da creare sono tantissimi, e tutti hanno in comune l’ennesimo obiettivo: quello di attraversare su ruote strade iconiche e incredibili che si snodano tra paesaggi e territori straordinari, tutti da ammirare. Un’esperienza unica, questa, che tutti dovremmo vivere e condividere almeno una volta nella vita.

E se è un’avventura così che volete sperimentare il più presto possibile, allora c’è solo un luogo da raggiungere. Il nostro viaggio di oggi ci porta dall’altra parte del mondo ma, vi assicuriamo, che l’esperienza da sola vale il viaggio. Sì perché qui, in Florida, esiste la strada più bella del mondo: un’autostrada sospesa che galleggia sull’oceano e che attende solo di essere attraversata. Pronti a partire?

Overseas Highway: attraversare l’oceano in macchia

Il suo nome è Overseas Highway e noi non abbiamo dubbi: è questa la strada più bella del mondo. Un percorso delle meraviglie che si snoda per 205 chilometri e che consente di attraversare lo splendido arcipelago delle Florida Keys nello Stato della Florida.

L’autostrada d’oltreoceano rappresenta uno dei più incredibili capolavori di ingegneristica del mondo intero. Fu costruita, per gran parte, su quella che un tempo era l’ex ferrovia Overseas Railroad, distrutta poi a causa di un uragano nel 1935. Al suo posto venne poi creato questo percorso sospeso sull’oceano con vista mozzafiato. L’azzurro del cielo, infatti, si fonde e si confonde con quello del mare, mentre in lontananza è possibile ammirare le isole coralline in tutto il loro splendore.

Non vi resta che allacciare le cinture e scegliere la playlist giusta per affrontare quello che è, con tutta probabilità, il percorso on the road più mozzafiato del pianeta.

L’autostrada sospesa sull’oceano

Organizzare un viaggio dell’arcipelago delle Florida Keys è qualcosa che tutti dovremmo fare almeno una volta nella vita. Queste isole tropicali, circondate dall’Oceano Atlantico e dal Golfo del Messico, si palesano allo sguardo degli avventurieri che giungono fin qui come paradisi terrestri senza eguali.

Destinazioni, queste, perfette per gli amanti della natura e per tutti gli appassionati dello snorkeling e delle immersioni. I paesaggi incontaminati e le distese di acqua cristallina che si perdono all’orizzonte si fondono con la storia e la cultura del posto. La città di Key West, infatti, ospita tra le tante cose anche la casa-museo di Ernest Hemingway.

Insomma, raggiungere questo eden terrestre è una di quelle avventure che difficilmente si dimenticano. Ma se volete rendere l’esperienza ancora più straordinaria, allora, il consiglio è quello di noleggiare un automobile e attraversare l’autostrada sospesa sull’Oceano che collega la U.S. Route 1 all’arcipelago Florida Keys.

Gli occhi puntati sulla strada di chi guida potranno comunque avere un accesso privilegiato sul panorama affascinante e suggestivo che si snoda tutto intorno. Chi viaggia posto finestrino, invece, avrà tutto il tempo per contemplare le meraviglie naturalistiche di questo paradiso in terra.