Da Istanbul a Londra, 56 giorni tra 22 Paesi on the road, il viaggio più lussuoso in bus

Tante sono le avventure meravigliose da compiere in giro per il mondo, ma ce n’è una davvero da record: si tratta di un viaggio a bordo di un autobus di linea, che collega Istanbul a Londra. La sua peculiarità? Dura ben 56 giorni e attraversa 22 Paesi diversi, attestandosi così come il tour on the road più lungo di sempre (tra quelli in bus, naturalmente). Certo, il prezzo non è proprio alla portata di tutte le tasche, ma ne vale davvero la pena. Scopriamo i dettagli di questa esperienza incredibile.

L’emozionante viaggio da Istanbul a Londra

Adventures Overland è la compagnia di viaggi che ha messo a punto quest’avventura mozzafiato: è pronta così a battere ogni precedente record per il tour in autobus più lungo al mondo. Finora il primato era stato detenuto dalla compagnia peruviana Ormeño, con il suo itinerario tra Lima e Rio de Janeiro che si dipana per ben 6.200 km. Quello che sta per partire mira addirittura a doppiare il record, con un percorso on the road su un bus di linea della durata di 56 giorni, per un totale di 12mila km di viaggio.

Non è un’esperienza per tutti: il lussuoso autobus che si addentrerà per tutta l’Europa continentale può accogliere solamente 30 passeggeri. Anche il prezzo del biglietto – per i pochi fortunati che riescono ad aggiudicarselo – è davvero importante: si parla di ben 24.300 dollari (circa 22.600 euro), che però includono proprio di tutto. Oltre al viaggio in bus, sono compresi i pasti (colazione quotidiana e trenta pranzi e cene), i pernottamenti in hotel in camere doppie, i tour guidati nelle città principali presso cui si farà tappa e tutte le pratiche burocratiche necessarie per attraversare le frontiere.

L’autobus stesso è dotato di tutti i comfort, dal momento che dovrà accompagnare i suoi passeggeri per tantissimi km. Poltrone reclinabili e spazio extra per le gambe, tavolinetto, armadietto privato, connessione Wi-Fi, porte USB, schermo digitale per l’intrattenimento e tutto quello che ancora può servire per viaggiare comodamente. Ogni ospite, inoltre, può portare con sé due valigie grandi per affrontare al meglio l’incredibile traversata. Ma quali sono le tappe più belle del viaggio da Istanbul a Londra? Scopriamole insieme.

Le tappe del tour in autobus

Il primo viaggio organizzato dalla Adventures Overland partirà il prossimo 7 agosto 2023, con arrivo previsto a Londra per il 1° ottobre. Tappa iniziale è Istanbul, splendida città ricca di arte, storia e cultura, da sempre considerata la porta tra l’Oriente e l’Occidente. Durante le prime due settimane, il bus attraversa i Balcani, facendo scalo presso bellissime città come Zagabria e Lubiana, fino ad arrivare ai Paesi dell’Europa dell’Est. Tra una passeggiata per le viuzze di Bratislava e un tour delle specialità gastronomiche tipiche di Praga, l’itinerario prosegue verso i Baltici.

È qui che ha inizio un’avventura meravigliosa: la traversata in traghetto sul Golfo di Finlandia è solo la prima sorpresa di un viaggio verso i confini del nostro continente. Ci sono esperienze bellissime da vivere, come la crociera sui fiordi e il tour a caccia dell’aurora boreale, oltre ad una visita al villaggio di Babbo Natale nel profondo della Lapponia. Il bus fa tappa poi a Nordkapp, l’ultimo avamposto settentrionale d’Europa, quindi si dirige a sud per attraversare Danimarca, Germania e Francia, puntando infine verso Londra.