Il meraviglioso fenomeno del Sole Nero che lascia senza fiato

Gli spettacoli che mette in scena la natura sanno stupirci come poche altre cose al mondo, al punto tale da essersi trasformati in vere e proprie attrazioni turistiche da raggiungere, osservare e contemplare in tutto il loro splendore. Alcuni di questi sono così magici che, nonostante le spiegazioni scientifiche, conservano sempre una certa aura di mistero e di fascino che incanta gli occhi e riscalda il cuore.

È questo il caso del Sole Nero della Danimarca, un fenomeno che coinvolge direttamente la natura e che ci permette di osservare il tramonto più bello di sempre. Succede che, durante i periodi che vanno da marzo ad aprile e da settembre a ottobre, migliaia di uccelli si danno appuntamento nel cielo per regalarci una visione straordinaria.

La danza magica e suggestiva degli uccelli in Danimarca

In Danimarca, infatti, gli uccelli si preparano alla loro grande migrazione e volano su nel cielo all’altezza del sole che sta tramontando. Prima di scegliere il luogo dove trascorrere la notte, gli esemplari in questione oscurano quasi totalmente il tramonto dando vita a quel fenomeno che è stato ribattezzato Sort Sol, che in danese vuol dire sole nero.

Lo spettacolo incanta: centinaia e centinaia di uccelli volano all’unisono e in perfetta sincronizzazione al punto tale che si ha come la sensazione che questi stiano mettendo in scena una danza, un balletto dedicato a tutti i cittadini e i viaggiatori del mondo che si riuniscono sotto il sole nero per ammirare lo spettacolo. Ecco perché il Sort Sol è considerato uno dei fenomeni naturali più belli del mondo.

Quando e dove osservare il fenomeno del Sole Nero

Il periodo migliore per l’osservazione del sole nero è quello delle mezze stagioni, e quindi della primavera e dell’autunno, perché durante questi mesi che gli storni si riuniscono nel cielo per volare verso nuovi nidi. Alcuni luoghi, più di altri, consentono di ammirare lo splendido fenomeno.

Nella palude vicino a Tønder, nella Danimarca meridionale, cittadini e turisti si riuniscono periodicamente prima del tramonto per l’avvistamento sensazionale. Così fanno anche a Ribe e a Vadehavet, nel mare di Wadden, dove risiede la più antica popolazione di storni di tutto il mondo.

Il fenomeno, più in generale, è visibile in tutte le zone paludose dello Jutland, tuttavia gli stormi più grandi si trovano a Tøndermarsken. Salutando il Paese e meravigliando gli occhi di chi li guarda, gli uccelli migratori si preparano a raggiungere l’Europa meridionale, la Scandinavia e altre aree del Mar Baltico destinate a diventare le loro nuove case.

Il fenomeno è mastodontico, ed estremamente suggestivo. I tantissimi esemplari che si incontrano nel cielo, e che superano il numero di un milione, creano il sole nero dando vita a forme suggestive e sempre nuove che lasciano senza fiato tutti gli osservatori. Per avvistare la spettacolare danza nel cielo messa in scena dagli uccelli, l’ente del turismo della Danimarca ha istituito una mappa ufficiale degli avvistamenti del Sort Sol e alcuni consigli pratici per godere al meglio dell’esperienza.