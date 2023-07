Puoi cenare con le giraffe: un’esperienza magica e indimenticabile

Fonte: INA Photo Agency/IPA Cenare con le giraffe, la magica esperienza in Indonesia

Esistono alcune esperienze che sono così incredibili, magiche e straordinarie che non si possono descrivere e raccontare, ma solo vivere. Sono le stesse avventure che, da sole, valgono quei viaggi che ci conducono dall’altra parte del mondo, proprio lì dove è possibile costruire i ricordi più belli di sempre. Del resto è per questo che ogni giorno scegliamo di metterci in cammino.

Ed è di un’esperienza così che vogliamo parlarvi oggi, di un’avventura da vivere e da condividere destinata a meravigliare, che permette alle persone di cenare in compagnia delle giraffe. Un pasto speciale, questo, che viene organizzato dal Royal Safari Garden, una struttura ricettiva situata a Bogor, a poco più di 70 chilometri da Giacarta e a 90 chilometri da Bandung.

Proprio qui, sulla collina di Puncak, e lontano dal caos e dal disordine dei giorni, è nato un resort che offre tutta una serie di esperienze, e di attività ricreative, che permettono alle persone di perdersi e immergersi nella bellezza naturale del territorio e in compagnia delle creature che lo abitano. La nostra preferita è la Dine With Giraffe, una cena al tramonto che vi permetterà di gustare i piatti locali in presenza di commensali davvero speciali.

Un’esperienza da sogno dall’altra parte del mondo

Il nostro viaggio di oggi ci conduce a Bogor, una città dell’Indonesia situata nella provincia di Giava Occidentale, anticamente conosciuta come Buitenzorg. Le cose da fare e da vedere qui sono tante, imperdibile è il celebre giardino botanico Kebun Raya Bogor. Situato nel cuore cittadino, e fondato nel lontano 1817, questo parco delle meraviglie ospita numerosi esemplari di flora e di fauna.

Tantissime anche le esperienze sensoriali, quelle che allietano il palato e solleticano il gusto. Bogor, infatti, è famosa per i numerosi ristoranti che offrono proposte culinarie e tradizionali, perfette per tutti coloro che vogliono scoprire la cultura del posto anche e soprattutto attraverso il cibo.

Partendo dalla città, inoltre, è possibile visitare le zone rurali e le colline circostanti, proprio lì dove si snodano i villaggi indonesiani che permettono di immergersi nelle tradizioni territoriali più autentiche. Tra queste troviamo Puncak, una zona collinare situata ad appena 20 chilometri da Bogor. Si tratta di una meta popolare tra i turisti che cercano esperienze all’insegna del relax e della spensieratezza. Da qui, inoltre, è possibile partire per avventurose escursioni nella natura che consentono di esplorare la flora e la fauna locale.

Il luogo migliore per soggiornare a Bogor è sicuramente il Royal Safari Garden Resort, la soluzione perfetta per chiunque voglia sfuggire dalla città e godersi l’aria fresca di montagna. La struttura ricettiva offre tutta una serie di proposte adatte a viaggiatori di ogni età: un campo acquatico, il minigolf, un parco dedicato al birdwatching, uno dedicato ai rettili e una spa. Ma non è finita qui, perché tra le tante cose gli ospiti del Royal Safari Garden Resort possono anche prenotare una cena speciale, quella in compagnia delle giraffe.

Cenare con le giraffe: succede in Indonesia

Il nome stesso della struttura ricettiva non è altro che un preludio all’esperienza che si andrà a vivere. Il Royal Safari Garden Resort, infatti, è un hotel a tema animali, non solo per il design, ma anche per le numerose attività proposte. Tra queste c’è la Dine With Giraffe che permette di cenare insieme a commensali davvero fantastici.

In una cornice naturale e lussureggiante, che offre una vista mozzafiato sulle colline circostanti, le persone potranno provare l’emozionante esperienza di mangiare con le giraffe all’interno del Desavana, uno dei ristorante della struttura. Un’esperienza che, da sola, vale l’intero viaggio.