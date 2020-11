L'autunno è la stagione in cui i boschi si tingono di mille colori, la rinascita degli alberi ci può regalare momenti di pura magia. Gli spettacoli di foliage più maestosi si trovano in bassa montagna ossia quella che arriva diciamo fino a 1500mt in ci sono prevalentemente alberi non sempreverdi. Il Parco Nazionale di Abruzzo Molise e Lazio regala degli paesaggi coloratissimi.