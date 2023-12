Viaggio in Scandinavia: 10 esperienze da non perdere

Non tramonta mai il fascino del Grande Nord e di una terra che lo rappresenta e accende l'immaginazione di chiunque ami la natura a perdita d'occhio, i paesaggi innevati e pittoreschi villaggi. È la Scandinavia, ricca di attrazioni e di esperienze da non perdere. Ne abbiamo selezionate 10 e partiamo con un tour dell'Arcipelago di Stoccolma, in Svezia, uno dei più grandi del Mar Baltico, che conta 24.000 isole collegate tra loro con traghetti e ideali per percorsi in bici, trekking, vela e kajak. (Nella foto, Arcipelago di Stoccolma, Svezia).