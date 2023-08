Avete mai visto? Alcune sono rarissime, altre invece abbastanza comuni: scopriamo quali sono le più belle. E non possiamo che partire da Hyams Beach (in foto), che è entrata nel Guinness dei Primati come spiaggia piùal mondo. La sua candida distesa, lambita da acque cristalline, è qualcosa di spettacolare. La si può ammirare in Australia, nei pressi della città di Shoalhaven.