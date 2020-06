Le spiagge della Costa degli Aranci, un sogno calabrese

La Calabria è una regione ricca di incredibili bellezze, tra le quali spiccano le sue splendide spiagge. Divisa tra due mari, questa terra offre tantissime località dove la natura è incontaminata e l'accoglienza calorosissima. Non sono forse questi gli ingredienti migliori per una vacanza da trascorrere in pieno relax? E allora andiamo alla scoperta della Costa degli Aranci, dove potremo trovare piccole calette da sogno e ampi litorali sabbiosi.