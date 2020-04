Percorsi tortuosi, vie dello shopping, street art: le strade più famose del mondo

Ci sono strade che percorriamo tutti i giorni per i motivi più diversi, forse perché si trovano lungo il percorso che ci porta a lavoro o magari perché sono proprio sotto la nostra casa. E poi ci sono, quelle iconiche e conosciute in tutto il mondo, per cui vale la pena fare un intero viaggio: sono le street art che pullulano di artisti o i percorsi tortuosi da vivere on the road e ancora le vie dello shopping delle grandi metropoli tra le quali perdersi. Scopriamole insieme.