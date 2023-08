Tra le città fantasma più belle al mondo, vacanze da brivido

Volete concedervi un'esperienza da brivido? Andiamo alla scoperta delle. Naturalmente, non possiamo che partire dall'Italia, che pullula di affascinanti borghi abbandonati: uno dei più famosi è Craco , in Basilicata. Il processo di spopolamento ha preso il via nel '63, a causa di una frana che ha messo a rischio il centro abitato - situato su uno sperone di roccia. Oggi è una splendida meta turistica, nonché un set cinematografico. (Nella foto: Craco)