Vivere senza auto per un giorno: succede (anche) in Italia

Le città diventano sempre più sostenibili permettendoci così trasformare le nostre abitudini di vita e anche di viaggio. Tra le destinazioni più popolari di una vacanza rigeneratrice per il corpo e per lo spirito, infatti, compaiono sempre più spesso tutti quei territori che hanno fatto del rispetto dell’ambiente una politica cittadina a tutti gli effetti.

A sensibilizzare persone e città sull’argomento ci pensa anche il Car free day, la Giornata internazionale senza auto istituita nel 2000 dalla Commissione Europea, che cade il 22 settembre. È questa l’occasione perfetta per invitare i territori a mettere in atto progetti a mobilità dolce.

E se da una parte c’è ancora del lavoro da fare, dall’altra sono già tante le città che hanno scelto delle valide e creative alternative al trasporto tradizionale. E per fortuna questo succede anche in Italia. A parte in alto orgogliosamente il nome del BelPaese sono le comunità montane riunite sotto il nome di Alpin Pearls, una rete di città nelle quali si può vivere senza auto.

Da sempre attente ai cambiamenti climatici, al rispetto dell’ambiente e alla riduzione dell’inquinamento, queste città alpine, che si snodano tra Italia, Austria, Svizzera, Germania e Slovenia, si impegnano ogni giorno per rendere migliore la vita dei cittadini e dei turisti. Ne abbiamo selezionate 5 dove poter vivere un’incredibile esperienza car free.

Ceresole Reale

Tra le Perle Alpine nostrane, troviamo Ceresole Reale, un vero e proprio gioiello incastonato nel Parco Nazionale del Gran Paradiso. Circondato da vette maestose e suggestive, questo paesino offre una serie di alternative incredibili ai classici mezzi di trasporto. È possibile passeggiare e arrampicarsi, fare trekking e scoprire il territorio in bicicletta. E, ancora, attraversare il meraviglioso lago con mezzi senza il motore. Sono tantissime le esperienze da vivere, rigorosamente senza automobile.

Chamois

Anche Chamois fa parte della rete della Perle Alpine e, anzi, può vantare un incredibile primato: è l’unico comune italiano totalmente car-free. Raggiungibile esclusivamente a piedi, o con la funivia, questo pittoresco territorio, con vista sul Cervino, è la destinazione ideale per tutte le persone che sognano un’esperienza rigenerante in piena armonia con la natura più autentica.

Forni di Sopra

Nel cuore del Parco Naturale delle Dolomiti Friulane troviamo questa splendida destinazione amata da tutti gli appassionati degli sport in natura. Questa Perla Alpina, situata nel cuore della Carnia, è perfetta per chi cerca una vacanza all’insegna della sostenibilità: tutte le mete più belle, suggestive e gettonate, sono infatti raggiungibili senza automobile.

Val di Funes

Tra le destinazioni italiane che hanno adottato una mobilità dolce c’è anche Val di Funes, un territorio caratterizzato da paesaggi che mozzano il fiato, inseriti anche nella lista del Patrimonio Mondiale dell’Unesco. Le più importanti attrazioni turistiche possono essere raggiunte grazie a shuttle e taxi messi a disposizione dalla città, per una cavanza completamente car free.

Limone Piemonte

Da sempre considerata una destinazione elegante e di classe, Limone Piemonte negli ultimi anni ha fatto della sostenibilità in mobilità dolce il suo fiore all’occhiello, trasformandosi così in un luogo meraviglioso dove trascorrere le vacanze estive o invernali nella natura.