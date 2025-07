Limone, il borgo incantato delle Alpi Marittime

iStock Tutta la bellezza dei percorsi in MTB di Limone Piemonte

Quanti hanno sentito parlare di Limone Piemonte? E quanti, davvero, hanno visitato questo stupendo borgo incantato delle Alpi Marittime?

Il suo nome non ha nulla a che vedere con i conosciuti agrumi, ma deriva probabilmente dall’antico linguaggio celtico lem, che significa “foresta” o “luogo boscoso”. Insomma, un indizio prezioso che racconta molto della sua identità autentica e sulla relazione profonda che questo borgo ha con il paesaggio che lo circonda. Adesso è arrivato il momento di partire alla scoperta di Limone Piemonte e di tutta la sua bellezza, soprattutto d’estate.

Dove si trova il borgo di Limone Piemonte?

Limone Piemonte è un incantevole luogo incorniciato dalle vette maestose delle Alpi Marittime, le affascinanti montagne del Piemonte. Un vero e proprio gioiello incastonato nel cuore della provincia di Cuneo e a pochi chilometri dal confine con la vicina Francia. Si trova a circa mille metri di altitudine ed è un borgo alpino che ha saputo coniugare tutta la bellezza della natura incontaminata che lo circonda con il fascino sobrio di un’antica località montana.

Limone Piemonte è anche una nota stazione sciistica, molto frequentata durante i mesi invernali, anche se si può confermare con tutta onestà che è un luogo che sa sorprendere i suoi visitatori anche d’estate, quando la neve si ritira e lascia spazio a numerosi sentieri, torrenti e silenzi che rigenerano corpo e mente. L’aria è fresca e leggera e ke giornate sono lunghe e luminose. Il luogo ideale dove rilassarsi e scoprire un lato nascosto di questo borgo.

Cosa fare in estate a Limone Piemonte: attività in mezzo alla natura

Limone Piemonte d’estate si trasforma in un rifugio verde per chi cerca autenticità, movimento e benessere. La stagione estiva qui non è mai statica, anzi. È un vero e proprio invito all’esplorazione, al respiro profondo, al contatto diretto con una natura vivace e splendida.

Tra le attività che non possono mancare in estate, non possono mancare assolutamente trekking e passeggiate lungo i sentieri che circondano il borgo. Una rete di cammini ben segnalata e, soprattutto, adatti a tutti i livelli, quindi sia agli escursionisti esperti che a chi desidera semplicemente camminare tra pascoli e boschi. Percorsi come il Sentiero del Bosco Romana, il Vallone San Giovanni o il Giro delle Borgate sono sentieri che permettono di scoprire la natura alpina, in un ambiente assolutamente rilassante.

Da non perdere anche la Via del Sale, antica via commerciale che collega Limone Piemonte alla Liguria attraverso panorami mozzafiato e tratti di sterrato che si portano i camminatori tra creste montane, rifugi e valloni selvaggi. La si può percorrere sia a piedi, che in mountain bike o e-bike, grazie a numerosi punti di noleggio e ricarica presenti nella zona.

Proprio questi sono i mezzi molto amati dai visitatori di Limone Piemonte, che viene conosciuta da molti come una dei luoghi favoriti dove percorrere lunghi e divertenti sentieri in mountain bike, con numerosi tracciati per tutti i livelli, molti dei quali attraversano addirittura l’area del Riserva Bianca, oggi valorizzata anche per attività estive. Inoltre, per chi cerca adrenalina, ci sono diversi trail tecnici e discese freeride, oppure, per chi vuole pedalare in famiglia o in coppia, non mancano itinerari più dolci, magari con sosta nei rifugi alpini per una merenda con tome e polenta.

Limone Piemonte d’estate è perfetta anche per le famiglie. I parchi giochi immersi nel verde, le passeggiate facili lungo il torrente Vermenagna e le attività didattiche organizzate dalle guide locali rendono il soggiorno stimolante e coinvolgente anche per i più piccoli. Il luogo giusto dove creare ricordi indimenticabili di una bella esperienza in questo autentico e affascinante borgo piemontese.

Come arrivare a Limone Piemonte?

Raggiungere Limone Piemonte è più semplice di quanto si possa pensare, grazie alla sua posizione strategica al confine tra Italia e Francia. È facilmente raggiungibile in auto da Torino, percorrendo l’autostrada A6, oppure da Genova, passando via Savona e poi proseguendo per Cuneo, oppure attraverso l’Autostrada dei Fiori. Data la sua posizione, è facilmente raggiungibile anche dalla vicina Costa Azzurra, passando da Nizza e percorrendo il Tunnel di Tenda. Altrimenti, è possibile raggiungere il borgo in treno, in quanto Limone Piemonte è servito dalla linea ferroviaria Cuneo-Ventimiglia-Nizza, oppure in autobus, con frequenti navette organizzate, soprattutto in estate, da Cuneo e città limitrofe.